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中央大學「環境綠能與碳補存科技論壇」　30家企業減碳倡儀簽署

▲中大舉辦「環境綠能與碳補存科技論壇」。（圖／中大提供）

▲中大舉辦「環境綠能與碳補存科技論壇」。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對全球氣候變遷所帶來的嚴峻挑戰，中央大學為強化產官學界資源鏈結，倡議加速投入環境綠能與碳捕存科研發展，30日於中央大學羅家倫講堂舉辦「環境綠能與碳補存科技論壇暨倡議簽署」，獲得產業界30家企業熱烈響應，共同承諾為淨零減碳、永續發展貢獻心力。

▲中大舉辦「環境綠能與碳補存科技論壇」。（圖／中大提供）

中央大學表示，簽署活動響應的企業包含台電、台塑石化、中國鋼鐵、台灣中油、亞洲水泥、中石化、永豐餘工業用紙、中華紙漿、榮成紙業、群創光電、東和鋼鐵、宏致電子…等，是近年企業參與最多的減碳倡議活動。

論壇由中央大學校長周景揚開場，邀請經濟部能源局副局長李君禮、中央研究院院士劉兆漢與中大學術基金會董事長蔣偉寧教授擔任倡議見證人，與30家企業代表共同進行倡議書簽署儀式，為研發淨零科技、共享綠色資源以及促成產業轉型盡一己之力。

▲中大舉辦「環境綠能與碳補存科技論壇」。（圖／中大提供）

會中邀請中央研究院劉兆漢院士主講「永續環境專題」講座，並安排「研發圓桌論壇」，邀請中大環境研究中心、碳封存及地熱研究中心、地震災害鏈風險評估及管理研究中心、環境監測技術聯合中心、亞洲影響力衡量與管理研究總中心，與來賓共享最新環境發展與碳捕存科研成果，暢談淨零碳排科技發展趨勢。

中央大學校長周景揚表示，呼應第27屆「聯合國氣候變化框架公約」締約國大會（COP27），在2050年達到淨零排放，政府也公佈「臺灣2050淨零排放路徑」政策，中央大學也宣示2030年校園排碳減少50%，這次舉辦的科技論壇與倡議，就是產官學共同攜手的實踐。

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