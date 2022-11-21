　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

火鳳凰+白衣天使上山下海拍攝　2023南投消防猛男月曆出爐

▲南投「消防猛男」月曆出爐。（圖／南投縣消防局提供，下同）

▲南投「消防猛男」月曆出爐。（圖／南投縣消防局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2023年南投「消防猛男」月曆出爐，南投縣消防局指出，今年拍攝足跡從高空到激流、平地至山嶽，凸顯消防工作不同任務與挑戰，同時特別邀請南投醫院護理師與消防猛男一起參與拍攝，象徵著「火鳳凰」與「白衣天使」共同肩負著救人使命，勇往直前，也安排親子夥伴參與，更具「傳承」之意義。

消防局說明每個月份的畫面設計：1月份在南投市半山夢工廠高達10層樓的「生命之樹」拍攝，充滿挑戰並展現勇氣；2月份在名間親子生態園區彩虹溜滑梯與小朋友一起拍攝，象徵守護和傳承消防觀念；3月份則選擇在空中勤務總隊拍攝，消防員們致敬好萊塢男星湯姆克魯斯，所有困難的動作都親自上陣，宛如平日救火、救難、救人都真槍實彈、不假他人之手。

▲南投「消防猛男」月曆出爐。（圖／南投縣消防局提供）

月曆封面也由消防局長林聰吉親自帶領著消防同仁參與拍攝，並選擇在中科中興園區的綠建築前，傳達永生不息的建築概念，也傳承著消防英雄救災救難的精神。

▲南投「消防猛男」月曆出爐。（圖／南投縣消防局提供）

消防局表示，2023年消防月曆還有很多值得收藏及觀賞的內容，如增加「消防筆記」，可讓民眾身歷其境感受用生命拚搏的消防工作；目前印製2000份，除分發消防義消、志工及防宣，想收藏的民眾屆時歡迎索取，數量有限，送完為止。

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／汪小菲放話「明飛來台」掀討論！　陸委會1句話給答案
快訊／台南某科大墜樓　男大生身亡
獨／台中港血腥排隊畫面曝　鎖喉暴打司機倒地還「索命瘋踹」
「想長高」狂補鈣沒用！營養師點名1物質才關鍵
30年民生社區NET熄燈　房仲曝租金價碼
快訊／台中監獄受刑人　突失去呼吸心跳
北韓「女帝登基」？　金正恩牽女兒是亮相接班人
快訊／台南某科大驚傳墜樓　18歲男大生無生命跡象
快訊／汪小菲砲火猛攻　大S首發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南某科大圖書館驚傳墜樓　22歲男大生傷重不治身亡

獨／台中港血腥排隊畫面曝　鎖喉暴打司機倒地還「索命瘋踹」

審性騷法官8度受訪淡化「婚外情未遂」　前法官不服劣評提告吞敗

快訊／台中監獄受刑人突失去呼吸心跳　送醫搶救中

苗栗地檢署第四波起訴賄選案　縣議員候選人請客吃飯下場曝

快訊／台南某科技大學驚傳墜樓　22歲男大生無心跳急送醫

嘉義工人爬梯修線路突摔落！「手有觸電痕跡」急救1小時不治

火鳳凰+白衣天使上山下海拍攝　2023南投消防猛男月曆出爐

汪小菲嗆「明天來台！」 移民署曝：有這張證件「隨時都可以」

快訊／下班注意！國1南向24.3K圓山段　2車追撞佔用外線

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

觀光客遇強風變「在地人」　正港澎湖人→愜意坐穩穩

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

快訊／台南某科大圖書館驚傳墜樓　22歲男大生傷重不治身亡

獨／台中港血腥排隊畫面曝　鎖喉暴打司機倒地還「索命瘋踹」

審性騷法官8度受訪淡化「婚外情未遂」　前法官不服劣評提告吞敗

快訊／台中監獄受刑人突失去呼吸心跳　送醫搶救中

苗栗地檢署第四波起訴賄選案　縣議員候選人請客吃飯下場曝

快訊／台南某科技大學驚傳墜樓　22歲男大生無心跳急送醫

嘉義工人爬梯修線路突摔落！「手有觸電痕跡」急救1小時不治

火鳳凰+白衣天使上山下海拍攝　2023南投消防猛男月曆出爐

汪小菲嗆「明天來台！」 移民署曝：有這張證件「隨時都可以」

快訊／下班注意！國1南向24.3K圓山段　2車追撞佔用外線

打手槍速度快＝床上也快？她羞吐「2種人不一樣」：想出來出不來

韓「國民歌手」徹底洗脫性侵罪名！　提告方「申請重新調查遭駁回」

汪小菲放話「飛來台」掀討論！　陸委會1句話給答案

NIKE官網快閃「黑五8折優惠」！　跑鞋現省千元、超殺品項曝光

快訊／台南某科大圖書館驚傳墜樓　22歲男大生傷重不治身亡

歐陽娜娜自創服飾品牌「1件浴袍4300」　陸網掀議：我沒見過世面

獨／台中港血腥排隊畫面曝　鎖喉暴打司機倒地還「索命瘋踹」

李毓芬再登時尚雜誌封面！　霸氣眼神網讚爆：完全女王氣勢

1110家台企扎根雲南　雲台會今簽約協議項目290億台幣　

《全明星》兩季紅隊朝聖魔獸！　「被疑拿公關票」王子親留言回應

汪小菲遭大S查封資產暴怒嗆聲！　被再婚惹火：作為男人不想再付

社會熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

陳屍「家」中！柯賜海昨跌倒2次　今發現已屍僵

孝子疑失足墜崖亡　部落族人悲痛鳴槍告慰

快訊／國3「9車連環撞」　紫爆回堵2公里

柯賜海疑跌倒撞頭死亡　腳邊有嘔吐物

即／汪小菲沒給大S生活費慘了　北院已核發扣押命令

紅斑馬為賴清德車隊「路肩殺出」　黑車急煞險撞

即／台南某科技大男大生墜樓命危

柯賜海心因性休克死亡　家屬無意見

柯賜海曾閃婚「台塑林志玲」　超猛情史曝光！

柯賜海晚年變蝸居族　全部家當塞廂型車

獨／出院了！被撞準新娘相隔172天終於回家

更多熱門

相關新聞

收錄15款列車！「2023台鐵火車的故事」月曆明開搶　「限量600本」

收錄15款列車！「2023台鐵火車的故事」月曆明開搶　「限量600本」

2023年將至，台鐵推出「2023台鐵火車的故事」月曆，調度集結經典新、舊車款於七堵調車場拍攝同框大合照，還有罕見的退役車款，總計共15款車種，是歷年來收錄車種最多的一本月曆，限量600本，明天(11月18日)上市開搶。

診所親熱已婚醫　護理師小三判賠50萬

診所親熱已婚醫　護理師小三判賠50萬

肌肉男神似「朱軒洋」　驚現台中消防月曆

肌肉男神似「朱軒洋」　驚現台中消防月曆

新北消防猛男月曆來了！4正妹消防員插花

新北消防猛男月曆來了！4正妹消防員插花

護理師懷孕站到宮縮竟「被離職」　亞東醫院回應了

護理師懷孕站到宮縮竟「被離職」　亞東醫院回應了

關鍵字：

消防猛男月曆護理師

讀者迴響

熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

汪小菲離婚不爽付的電費「驚人金額曝光」！

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

快訊／汪小菲暴走嗆大S「就是不想給！」

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

魔獸驚喜現身速食店！

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

又有NBA好手　艾爾斯加盟領航猿

張蘭不忍了「爆出來她真的粉身碎骨」

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

爬山遇「白鳳凰」振翅　真實身分曝

汪小菲突嗆小S：踩在她姐腦袋上的小丑！

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面