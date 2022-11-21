火鳳凰+白衣天使上山下海拍攝　2023南投消防猛男月曆出爐

▲南投「消防猛男」月曆出爐。（圖／南投縣消防局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2023年南投「消防猛男」月曆出爐，南投縣消防局指出，今年拍攝足跡從高空到激流、平地至山嶽，凸顯消防工作不同任務與挑戰，同時特別邀請南投醫院護理師與消防猛男一起參與拍攝，象徵著「火鳳凰」與「白衣天使」共同肩負著救人使命，勇往直前，也安排親子夥伴參與，更具「傳承」之意義。

消防局說明每個月份的畫面設計：1月份在南投市半山夢工廠高達10層樓的「生命之樹」拍攝，充滿挑戰並展現勇氣；2月份在名間親子生態園區彩虹溜滑梯與小朋友一起拍攝，象徵守護和傳承消防觀念；3月份則選擇在空中勤務總隊拍攝，消防員們致敬好萊塢男星湯姆克魯斯，所有困難的動作都親自上陣，宛如平日救火、救難、救人都真槍實彈、不假他人之手。

月曆封面也由消防局長林聰吉親自帶領著消防同仁參與拍攝，並選擇在中科中興園區的綠建築前，傳達永生不息的建築概念，也傳承著消防英雄救災救難的精神。

消防局表示，2023年消防月曆還有很多值得收藏及觀賞的內容，如增加「消防筆記」，可讓民眾身歷其境感受用生命拚搏的消防工作；目前印製2000份，除分發消防義消、志工及防宣，想收藏的民眾屆時歡迎索取，數量有限，送完為止。