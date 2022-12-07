台南地方企業熱心公益　捐贈南消滅火毯及救助器材

▲長利科技股份有限公司董事長李明峰，捐贈滅火毯3件及救助器材一批，由第五救災救護大隊長鄭誌峰代表受贈，以造福鄉梓回饋社會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應車市電氣化時代來臨，電動車數量日益增多，其行車安全議題也成為搶救重點項目，長利科技股份有限公司，獲知消防人員於電動車火警發生時有滅火毯救災需求，立即主動聯繫第五救災救護大隊，捐贈滅火毯、救助頭盔、爆閃警示燈及無線電側背包等救助器材一批。

消防局指出，這批器材在救助案件、火場內方向定位及無線電紀律管制時能給予消防人員更安全的保護，亦能縮短所需救援時間，對提升消防救災能量上有莫大的幫助。



長利科技股份有限公司董事長李明峰熱心公益，平時即密切注意消防人員救災需求，並多次提出捐贈建議，這次在與消防局取得共識後，立刻著手後續相關工作，在總經理陳永光的積極協助下，順利採購滅火毯3件及救助器材一批，供大橋特搜分隊、永康及鹽行消防分隊使用，由第五救災救護大隊長鄭誌峰代表受贈，以造福鄉梓回饋社會。

第五救災救護大隊長鄭誌峰表示，滅火毯可藉由覆蓋起火車輛達到窒息效果，有效撲滅火勢，且可節省水資源的耗損，本次受贈之救助器材供給第一線救災人員使用，成為救災利器，更能保障用路人的行車安全。

消防局長李明峯表示，針對電動車起火，已擬定一套完整的搶救機制，其中滅火毯便是其中重要一環，消防局人員必定會善用受贈的救災器材，給予市民更高品質的服務，讓市民處在安全的生活環境中。