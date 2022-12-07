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台南議長之爭　陳亭妃盼阻「硬幹過關」：拒用黨紀挺黑金

▲▼郭信良、邱莉莉爭取議長。（圖／記者林悅攝／取自台南市議會）

▲郭信良、邱莉莉爭取議長。（合成圖／記者林悅攝／取自台南市議會）

記者呂晏慈／台北報導

台南市議長之爭，民進黨掌握過半議員席次，推出7連霸議員邱莉莉角逐議長，不過親綠的無黨籍議長郭信良也表態尋求連任。對此，與郭政治結盟的民進黨立委陳亭妃7日舉行記者會呼籲，不該用黨紀要求大家「挺黑金」，並質疑民進黨台南市議會黨團今天就要針對下屆正副議長進行假投票「硬幹過關」，這樣選民能夠接受嗎？盼應調查清楚再進行下面的程序。

陳亭妃近日透過臉書發文抨擊，「民進黨擬修選罷法，曾涉『黑金槍毒』不得參選，我舉雙手贊成，而且要一次做足，但是民進黨是否也應該以更高標準來要求自己，如果黑金介入議長、副議長的選舉怎麼辦？這背後的利益不是更加龐大嗎？」邱莉莉則反酸說，不曉得陳亭妃所指為何？是不是指4年前的正副議長？雙方隔空對話充滿煙硝味。

對此，陳亭妃與同屬派系正國會的立委陳歐珀今天上午在立法院舉行記者會，高呼「拒絕用黨紀挺黑金」口號。陳亭妃強調，既然立法院黨團很清楚地告訴大家要修法杜絕「黑金槍毒」參選，就應該以更高標準要求民進黨本身，同時點名台南市長黃偉哲這次在七股、將軍、北門、學甲、佳里、西港、麻豆等行政區與藍營對手票差縮小，原因在於沒有「88槍案」的真相和光電利益，選成這樣子卻沒有檢討，「2024年我們還有這樣的本錢，讓國民黨打我們的黑金嗎？」

陳亭妃還出示一張遭槍擊的民進黨中執委郭再欽與邱莉莉、黨團總召林志展同框用餐的照面，「請問在密謀什麼？這麼巧邱莉莉要選議長？林志展要選副議長？」她說，中央黨部難道都不用查，任憑他們操控嗎？2024年她可能就是（立委）候選人，請問她要不要選？相信總統蔡英文、副總統賴清德、黃偉哲絕對不會允許2024年繼續輸。

根據民進黨中執會今年7月通過的「直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法」，直轄市、縣市議會議長及副議長選舉，民進黨支持人選須經黨團決議，且黨籍議員應依決議一致投票；民進黨今天下午移師嘉義市舉辦行動中常會，會中將處理成立「直轄市、縣市議會議長及副議長督導小組」案，而台南市議會黨團則將在今天下午4點進行黨內假投票，並發出甲級動員令。

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