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社會 社會焦點 保障人權

台南學甲88槍案兇嫌曝光！　台南地檢正式通緝50歲男子孔祥志

▲台南地檢署與警、調所組成查賄團隊，破獲2件里長樁腳現金賄選案件，行賄之王姓、劉姓2位樁腳經檢察官訊問後，24日向台均向台南地院聲請羈押，法官於晚上裁定2人均應予羈押，並禁止接見、通信。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署發布學甲88槍槍擊案涉案在逃犯嫌孔姓男子通緝令，通令全國全力追緝他到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署6日上午針對學甲88槍槍擊案發布通緝令，全面通緝50歲男子孔祥志，南檢指出孔男涉嫌違反槍砲、恐嚇罪嫌重大，經發拘票拘捕未果，依法發布通緝全面追緝他到案。

台南地檢署指出，檢方於11月10日接獲台南市警察局通報學甲區槍擊案後，當日立即分案，並由本署檢肅黑金專組主任檢察官與二位檢察官組成專案小組，積極指揮並與警方聯繫案件之偵辦。

▲台南市警局發布人事異動，學甲分局長蔡宗昌調台南市警局保安大隊長，其缺由原保安大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署與台南市警局之專案小組連日來不分晝夜、抽絲剝繭，比對分析各項資料，鎖定於11月10日凌晨1時8分許，持槍在台南市學甲區頂山寮某科技公司射擊58發子彈，及於同日凌晨3時6分在同區中正路謝姓市議員競選總部鐵門掃射30槍者，就是孔姓男子，專案小組檢察官認孔嫌涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪等罪嫌重大，核發拘票予以拘提，但孔姓嫌犯於作案後業已逃亡而拘提未獲，於12月6日上午由台南地檢署發布通緝。

▲台南市警局發布人事異動，學甲分局長蔡宗昌調台南市警局保安大隊長，其缺由原保安大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局發布人事異動，學甲分局長蔡宗昌調台南市警局保安大隊長，其缺由原保安大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署傾全力支援專案小組，檢察官與市警局之專案小組除隨時聯繫討論案件進度、交換意見外，團隊鍥而不捨，全力追緝，務必將不法之徒繩之以法，以維護社會秩序。

學甲「88槍」案發生後，因為遲未破案導致外界議論紛紛，甚至讓學甲警分局長蔡宗昌遭拔官，與市警局保安大隊長劉全福職務對調。

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