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熄燈600天！台南同安夜市強勢回歸　網友嗨翻：夜市人生終於回來

▲台南市安南區同安夜市2021年5月12日熄燈，這伴隨著在地人14年的夜市，讓很多人感到不捨。（圖／翻攝自台南人帶路）

▲台南市安南區同安夜市2021年5月12日熄燈，這伴隨著在地人14年的夜市，讓很多人感到不捨。（圖／翻攝自台南人帶路）

記者林悅／台南報導

有14年歷史的台南市安南區同安夜市，因地主要將土地收回不再出租，2021年5月12日被迫熄燈，讓當地民眾扼腕，但最近傳出好消息，新的經營團隊在「我住台南安南區」臉書發出公告，宣告將以「新同安夜市」名義回歸復業，並開始招商，此舉引起網友熱議，許多網友開心表示，「夜市人生終於回來了」，期待同安夜市能再現熱鬧的氣氛。

▲台南市安南區同安夜市2021年5月12日熄燈，這伴隨著在地人14年的夜市，讓很多人感到不捨。（圖／翻攝自台南人帶路）

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據了解，舊的同安夜市位在安南區同安路，規模比不上台南市著名的觀光夜市「花園夜市」、「武聖夜市」，是屬於社區型夜市，攤商從最早上百攤，至熄燈前約有3、40攤，與一般夜市相同，大部分是賣各種小吃、美食，還有一些衣物、日用品及遊戲攤商，每週二、五營業。

▲台南市安南區同安夜市2021年5月12日熄燈，這伴隨著在地人14年的夜市，讓很多人感到不捨。（圖／翻攝自台南人帶路）▲台南市安南區同安夜市2021年5月12日熄燈，這伴隨著在地人14年的夜市，讓很多人感到不捨。（圖／翻攝自台南人帶路）▲台南市安南區同安夜市2021年5月12日熄燈，這伴隨著在地人14年的夜市，讓很多人感到不捨。（圖／翻攝自台南人帶路）▲台南市安南區同安夜市2021年5月12日熄燈，這伴隨著在地人14年的夜市，讓很多人感到不捨。（圖／翻攝自台南人帶路）

由於同安夜市地主要收回土地，不願再租給市攤商，2021年5月12日終於宣告熄燈正式結束進入歷史，當時讓地方人士十分不捨。

有網友就在臉書PO文指出：「這個夜市陪伴了我、我家人、週邊住戶10幾年，是多麼美好的回憶，晚上的時候能有美妙的燈火，美食，飲料，可以快樂悠閒地逛著，我曾經小時候夢想家裡附近能有夜市…，這是多麼奢侈美好的夢，想不到這美好的夢能實現，但陪伴了我10幾年要結束了，多麼不捨 還記得10幾年前夜市剛開的時候，那時候還能請歌手來演唱。記得第一次去買EQ滷味，老闆的小孩還剛出生，一間小小的攤位，勤奮的老闆靠美味跟雙手打出了一片天，扛起了家計，上個月吃，香味依然是回味無窮他獨門的辣椒實在是一絕…。從以前石頭火鍋還是露天的，到後來石頭火鍋變成了駐點的棚子，那是我跟我老爸慶祝跟談心的小秘密基地~我特別喜歡這個夜市的滷味、豬血湯、白糖粿、牛排、小上海、、地瓜球蔥油餅、炸魷魚、石頭火鍋、雪淇冰茶......等」。

▲新的經營團隊在「我住台南安南區」臉書公告，以「新同安夜市」名義回歸復業，並開始招商，此舉引起網友熱議。（圖／翻攝我住台南安南區臉書，下同）

不過，最近在「我住台南安南區」臉書上出現1則公告，新的經營團隊將以「新同安夜市」名義，在原同安夜市位置，安南區同安路重新開幕，目前正積極招商中，惟需用 LINE搜尋加入「新同安夜市管理處」，進一步洽詢。

據新同安夜市管理處吳先生表示，他們是新的夜市管理團隊，已取得地主同意，將以「新同安夜市」名義重新開幕，目前正緊鑼鼓招商中，因還需要整地等，預計將在2023年農曆年過後開幕，請大家拭目以待。

▲新的經營團隊在「我住台南安南區」臉書公告，以「新同安夜市」名義回歸復業，並開始招商，此舉引起網友熱議。（圖／翻攝我住台南安南區臉書，下同）▲新的經營團隊在「我住台南安南區」臉書公告，以「新同安夜市」名義回歸復業，並開始招商，此舉引起網友熱議。（圖／翻攝我住台南安南區臉書，下同）

許多網友看這則公告，紛紛留言指出：「大樓不蓋了嗎？真棒」、「大概房市冷，建商先不蓋了吧」、「之前為什麼說地主要收回土地～現在又恢復正常運作開始正常營業了！之前有好多人希望同安夜市繼續營業～住附近的居民買東西比較方便快速！」、「夜市人生」、「期待同安夜市能再現熱鬧的氣氛」、「讚，恭喜」、「晚餐有著落了～不要再蓋房子了」、「希望靠近全家那間魯味回來擺」、「哇…好期待呀！」「8成的舊攤會回來，要找一下，不同團隊，攤子也變多…」，顯示網友都十分歡迎「同安夜市」能儘快回歸營業。

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