南消和緯高級救護隊顏維廷　榮獲台灣最佳心肌梗塞緊急救護員

▲台南市消防局顏維廷，榮獲台灣最佳心肌梗塞緊急救護員之殊榮，黃偉哲市長在親自表揚。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局顏維廷，榮獲台灣最佳心肌梗塞緊急救護員之殊榮，黃偉哲市長在市政會議中親自表揚得獎人員。

顏維廷目前是和緯高級救護隊的高級救護技術員，近7年來已經提供2500人次以上到院前緊急救護勤務，其中包含執行到院前12導程心電圖監測及早通知醫院共139件，給予病患NTG舌下含片緩解病患症狀共34件，於到院前成功偵測出STEMI病患共9名，且積極參與各項訓練及教學、品管等工作，深獲消防局長官及醫療指導醫師群的肯定。

市長黃偉哲表示，對於消防局所推薦的優秀救護技術員參加第１屆金心獎獲選「台灣最佳心肌梗塞緊急救護員」之佳績，代表對台南市積極推動各項提升到院前緊急救護品質的肯定，據統計台南市到院前疑似STEMI共施作4912件、經醫院判讀需施作心導管共273件，對於台南市各急救責任醫院、醫療指導醫師的支持及付出表示感謝。

消防局李明峯局長表示，黃偉哲市長就任以來大力支持消防局的訓練及各項裝備提升，配發救護人員使用自動心肺復甦機、十二導程監測儀、骨針等進階器材，大大提升到院前的急救成功率，對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許之外，也期許消防局所屬人員能以此為表率，共同為保護市民健康與生命一起努力。