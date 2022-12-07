　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消和緯高級救護隊顏維廷　榮獲台灣最佳心肌梗塞緊急救護員

▲台南市消防局顏維廷，榮獲台灣最佳心肌梗塞緊急救護員之殊榮，黃偉哲市長在親自表揚。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市消防局顏維廷，榮獲台灣最佳心肌梗塞緊急救護員之殊榮，黃偉哲市長在親自表揚。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局顏維廷，榮獲台灣最佳心肌梗塞緊急救護員之殊榮，黃偉哲市長在市政會議中親自表揚得獎人員。

顏維廷目前是和緯高級救護隊的高級救護技術員，近7年來已經提供2500人次以上到院前緊急救護勤務，其中包含執行到院前12導程心電圖監測及早通知醫院共139件，給予病患NTG舌下含片緩解病患症狀共34件，於到院前成功偵測出STEMI病患共9名，且積極參與各項訓練及教學、品管等工作，深獲消防局長官及醫療指導醫師群的肯定。

市長黃偉哲表示，對於消防局所推薦的優秀救護技術員參加第１屆金心獎獲選「台灣最佳心肌梗塞緊急救護員」之佳績，代表對台南市積極推動各項提升到院前緊急救護品質的肯定，據統計台南市到院前疑似STEMI共施作4912件、經醫院判讀需施作心導管共273件，對於台南市各急救責任醫院、醫療指導醫師的支持及付出表示感謝。

消防局李明峯局長表示，黃偉哲市長就任以來大力支持消防局的訓練及各項裝備提升，配發救護人員使用自動心肺復甦機、十二導程監測儀、骨針等進階器材，大大提升到院前的急救成功率，對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許之外，也期許消防局所屬人員能以此為表率，共同為保護市民健康與生命一起努力。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
「這些保健食品」不能一起吃！　沒效還有副作用
日圓明年將有驚人反彈！　漲勢超過9％
10天春假要補2天班！　違規「少做1件事」最高罰百萬
超商店員還幫搬上車！　果粉大盜偷走27支Apple Watc
只有1天！超商「飲品買7送7」　美式下殺27元
24年前神曲《First Love》台灣奪冠！宇多田光嚇到：
快訊／恐嚇王鴻薇音檔曝光！　男威脅「真的會開槍」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

深夜改裝車「炸街」擾民　里港警、監、環聯手打擊

台南市議會國民黨團　力挺副議長李文俊尋求連任

南消和緯高級救護隊顏維廷　榮獲台灣最佳心肌梗塞緊急救護員

桃青新創菁英年會首創VIP制　青創團隊回巢更團結

桃園明年總預算是否重審？　「第一高票」連任2議員臉書互槓

桃園「綠地變藍天」　議會審明年總預算綠營退回重審失敗

神明也脫單了！台中「廣澤尊王」赴雲林娶親　超狂陣仗居民搶拍

台彩威力盃力拼隊史4冠　台東小將最終榮獲亞軍

台東「綻放藝文。處處都是歌廳show」榮獲高齡友善共老獎

2022縣市幸福指數大調查　台中施政滿意度六都之冠

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

黃子佼「8字箴言」保闔家平安　黃宣遭爆有好消息！他嚇傻：打咩

酒店瘋世足！北市警臨檢　驚見百名辣妹陪看球賽

深夜改裝車「炸街」擾民　里港警、監、環聯手打擊

台南市議會國民黨團　力挺副議長李文俊尋求連任

南消和緯高級救護隊顏維廷　榮獲台灣最佳心肌梗塞緊急救護員

桃青新創菁英年會首創VIP制　青創團隊回巢更團結

桃園明年總預算是否重審？　「第一高票」連任2議員臉書互槓

桃園「綠地變藍天」　議會審明年總預算綠營退回重審失敗

神明也脫單了！台中「廣澤尊王」赴雲林娶親　超狂陣仗居民搶拍

台彩威力盃力拼隊史4冠　台東小將最終榮獲亞軍

台東「綻放藝文。處處都是歌廳show」榮獲高齡友善共老獎

2022縣市幸福指數大調查　台中施政滿意度六都之冠

台積電美國廠移機懶人包　拜登爆張忠謀妻1舉動「我對這家公司欠很多」

斬黑幫經濟來源　恆警擴大臨檢營業處所...查獲逃逸移工

今天11:47後是「大雪」　命理師警告「4生肖防病從口入」

周玉蔻預測民進黨布局　「蘇貞昌留任、林佳龍入府、賴清德會選黨主席」

中研院P3實驗室出包染疫「重啟來不及」　立委批：很難原諒

麻吉下藥性侵酒店妹！　他趁機揩油「摸一把」下場慘

浩角翔起+白家綺！金鐘主持群夢時代跨年　倒數後「這天團」登場

傳私下稱兵役延長後請辭扛責　邱國正否認：我沒有講過這話

亮麗越南女來台念大學淪應召妹　林森北套房接客價碼曝　

小三勾人夫！公園、餐廳廁所打野砲　「懷了別人的種」挨告拒出庭

酒店瘋世足！北市警臨檢　驚見百名辣妹陪看球賽

地方熱門新聞

神明也會結婚！台中「廣澤尊王」雲林娶親

桃園議會審112年總預算　綠營退回重審失敗

桃園112年總預算是否重審？　兩議員互槓

桃青新創菁英年會　首創VIP制

萬丹胡仔妹蛋糕拚轉型　雲工具助陣傳愛

台南市議會國民黨團力挺李文俊連任

2022縣市幸福指數大調查　「這城市」施政滿意度六都之冠

顏維廷榮獲台灣最佳心肌梗塞緊急救護員

深夜改裝車「炸街」擾民　里港警監環聯手打擊

3姊弟火場慘死　陌生阿伯登門送暖

蔡適應北大博士學位遭撤銷　謝國樑回應了

2同學當選里長　桃園上大國小同學會嗨爆

台南市17處新建置科技執法1日啟動

台電雲林區營業處　新、卸任處長今交接

更多熱門

相關新聞

台積電赴美增設3奈米廠　分析：尖端技術留台灣

台積電赴美增設3奈米廠　分析：尖端技術留台灣

台積電在美國亞利桑那州廠設備進駐前宣布二期將引進3奈米製程。分析指出，台積電客戶對擴廠深具影響力，但2026年3奈米晶圓量產時已非尖端技術，台積電重心仍在台灣。

美澳2+2會談　確立台海和平穩定重要性

美澳2+2會談　確立台海和平穩定重要性

英特爾執行長歡迎台積電赴美設廠　快閃訪台

英特爾執行長歡迎台積電赴美設廠　快閃訪台

民進黨應慎防執政土石流

民進黨應慎防執政土石流

游錫堃：台灣波蘭共享民主價值　談兩岸「善將獲勝」

游錫堃：台灣波蘭共享民主價值　談兩岸「善將獲勝」

關鍵字：

南消和緯救護隊顏維廷台灣心肌梗塞

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

Wendy承認分手孫生「我累了」：去找瞎妹們約吧

國7全長23公里　2028年分段完工通車

快刪除！3款APP藏資安漏洞

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面