　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蒙古大規模示威群眾試圖闖進國家宮　外交部示警

▲▼蒙古抗議群眾試圖闖進國家宮。（圖／翻攝推特）

▲蒙古抗議群眾試圖闖進政府機關所在地「國家宮」。（資料照／翻攝推特）

記者呂晏慈／台北報導

位於中國與俄羅斯之間的蒙古國，近日發生大規模示威行動，大批抗議者5日更發起佔領中央政府大樓運動，引發國際社會關注。外交部6日表示，目前暫未接獲台僑或我國人受傷的通報，駐處人員及眷屬平安，提醒旅居當地的國人提高警覺，避免前往抗議示威區域。

外交部今天表示，蒙古國首都烏蘭巴托中央政府機關所在地「國家宮」（Government Palace）蘇赫巴托廣場（Sukhbaatar Square）於12月4日起發生大規模群眾抗議事件，部分群眾因企圖闖入政府機關，與當地維護秩序的警察發生零星衝突；根據我方掌握訊息，已有數名蒙國民眾在推擠過程中受傷。

外交部已於第一時間請我國駐蒙古代表處查報相關情形，目前暫未接獲台僑或我國人受傷的通報，駐處人員及眷屬平安。駐處將持續瞭解及掌握相關後續發展，並密切注意是否有我國人受到波及，隨時回報。

外交部呼籲，旅居當地或正在蒙古商旅活動的國人提高警覺，維護自身安全，避免前往抗議示威區域。如果遭遇急難需要協助，國人可即撥打我國駐蒙古代表處緊急聯絡電話，或聯繫外交部緊急聯絡中心。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
台南88槍案兇嫌正面照曝！　檢方發布通緝35歲男子孔祥志
太常愛愛會腎虧？「最美博士解答」網吵翻
快訊／高嘉瑜貼陳明通合照　改口「下台說」致歉：沒有忘師恩
孟耿如發文認「身心俱疲」！　黃子佼曝夫妻感情狀況
雞排妹「防彈背心文」引大戰！她向館長道歉了
女星疾駛高速公路「碰！」11車突撞一團　急煞車嚇傻
護國神山設廠！美國官員：台積電將加碼投資3奈米廠
珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」卻超雷！神人推1物：更吸水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／高嘉瑜貼陳明通合照　改口「下台說」致歉：沒有忘師恩

媒體人分析吳怡農與「雙吉」合體政治盤算　曝立委補選勝負關鍵

蒙古大規模示威群眾試圖闖進國家宮　外交部示警

綠委大推賴清德是好舵手　舉「3關鍵」讚：黨主席最佳人選

快訊／蔡英文迎擊高通膨經濟衰退　召開首長會議下達3指令

侯友宜小內閣最新名單曝光！　選戰大將張其強回任新北市副祕書長

收到當選證書　張善政：5人交接小組未必全進市政團隊

他批吳怡農不掛看板卻要民眾「印海報幫貼」　網：矯情新選風？

藍憂「公職排黑」對更生人不公平　民進黨：怕得罪黨內黑道？

民進黨要修《選罷法》排黑！　朱立倫：國民黨在提名標準更嚴格

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

用年糕做假衛生紙嚇女友　整坨塞進嘴她驚：吐出來

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

快訊／高嘉瑜貼陳明通合照　改口「下台說」致歉：沒有忘師恩

媒體人分析吳怡農與「雙吉」合體政治盤算　曝立委補選勝負關鍵

蒙古大規模示威群眾試圖闖進國家宮　外交部示警

綠委大推賴清德是好舵手　舉「3關鍵」讚：黨主席最佳人選

快訊／蔡英文迎擊高通膨經濟衰退　召開首長會議下達3指令

侯友宜小內閣最新名單曝光！　選戰大將張其強回任新北市副祕書長

收到當選證書　張善政：5人交接小組未必全進市政團隊

他批吳怡農不掛看板卻要民眾「印海報幫貼」　網：矯情新選風？

藍憂「公職排黑」對更生人不公平　民進黨：怕得罪黨內黑道？

民進黨要修《選罷法》排黑！　朱立倫：國民黨在提名標準更嚴格

台東「綻放藝文。處處都是歌廳show」榮獲高齡友善共老獎

太常愛愛會腎虧？「最美博士解答」網吵翻　中、西醫這樣說

獨／一個詞形容《阿凡達：水之道》　山姆沃辛頓脫口「濕濕的」笑翻

金管會抓炒房藏鏡人！集團隱身ATM繳房貸息　7帳戶被抓

愛愛到一半套套消失　妹子隔天起床「下體怪怪」！低頭一看臉垮了

快訊／高嘉瑜貼陳明通合照　改口「下台說」致歉：沒有忘師恩

媒體人分析吳怡農與「雙吉」合體政治盤算　曝立委補選勝負關鍵

男歌手曝曾為躲警察「飆車撞倒孕婦」　懺悔：會一輩子不安

孟耿如發文認「身心俱疲」！　黃子佼曝夫妻感情狀況

美國愛達荷州長率團訪IEAT　美光、美福與傑登皆為該州往來大戶

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

政治熱門新聞

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

女兒出生就失聰！謝國樑聽5歲小愛告白哭了

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人

殲-16直衝恆春外海空域！　國軍偵獲20架次共機、4艘次共艦擾台

吳怡農競選主視覺　切格瓦拉風＋藍粉配色

柯文哲搭廉航遭爆要求VIP服務！四叉貓揭內幕

後備役男注意！國軍明年14天教召多徵7000人

政府要發「十倍券」？　周玉蔻喊：農曆年前全民收1萬元紅包

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

「小兔帳本」藏500筆細目　關鍵4字揭民眾黨寄生國會

高虹安涉貪關鍵「小兔帳本」曝光　北檢火速取得

將接蔣萬安內閣副市長？ 　李四川不否認：人事由市長宣布比較好

更多熱門

相關新聞

傳美擬售台百枚MSE愛國者飛彈　外交部未證實

傳美擬售台百枚MSE愛國者飛彈　外交部未證實

根據外媒《彭博新聞》報導，美國將提升對台軍售規格，出售多達100枚最先進的愛國者防空飛彈，以及雷達和相關支援設備，總額約8.82億美元（約270億元台幣）。對此，外交部發言人歐江安6日在例行記者會答覆媒體提問時表示，對此外交部目前沒有相關資訊與媒體朋友分享。

澳洲國會近3年首組團訪台　外交部未透露行程

澳洲國會近3年首組團訪台　外交部未透露行程

蒙古逾3900億元煤炭消失！　爆大規模示威

蒙古逾3900億元煤炭消失！　爆大規模示威

正妹護照莫名「遺失」！她轟：警察搞烏龍

正妹護照莫名「遺失」！她轟：警察搞烏龍

抖音帳號假冒部會　警政署自介「酸民防治」

抖音帳號假冒部會　警政署自介「酸民防治」

關鍵字：

蒙古外交部

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

即／每票1萬5！台南市議員當選人遭提當選無效之訴

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

肯德基連續14天「買1送1」

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

更多

最夯影音

更多
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯
《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面