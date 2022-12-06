蒙古大規模示威群眾試圖闖進國家宮　外交部示警

▲蒙古抗議群眾試圖闖進政府機關所在地「國家宮」。（資料照／翻攝推特）

記者呂晏慈／台北報導

位於中國與俄羅斯之間的蒙古國，近日發生大規模示威行動，大批抗議者5日更發起佔領中央政府大樓運動，引發國際社會關注。外交部6日表示，目前暫未接獲台僑或我國人受傷的通報，駐處人員及眷屬平安，提醒旅居當地的國人提高警覺，避免前往抗議示威區域。

外交部今天表示，蒙古國首都烏蘭巴托中央政府機關所在地「國家宮」（Government Palace）蘇赫巴托廣場（Sukhbaatar Square）於12月4日起發生大規模群眾抗議事件，部分群眾因企圖闖入政府機關，與當地維護秩序的警察發生零星衝突；根據我方掌握訊息，已有數名蒙國民眾在推擠過程中受傷。

外交部已於第一時間請我國駐蒙古代表處查報相關情形，目前暫未接獲台僑或我國人受傷的通報，駐處人員及眷屬平安。駐處將持續瞭解及掌握相關後續發展，並密切注意是否有我國人受到波及，隨時回報。



外交部呼籲，旅居當地或正在蒙古商旅活動的國人提高警覺，維護自身安全，避免前往抗議示威區域。如果遭遇急難需要協助，國人可即撥打我國駐蒙古代表處緊急聯絡電話，或聯繫外交部緊急聯絡中心。