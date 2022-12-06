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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

澳洲國會近3年首組團訪台　外交部低調：慣例行之有年

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

澳洲廣播公司（ABC）本周報導，澳洲朝野兩黨6名聯邦議員將抵台訪問，這是2019年以來首個訪台的澳洲國會團，然而總理艾班尼斯（Anthony Albanese）淡化他們的訪台行，說議員訪問台灣並不罕見。對此，外交部發言人歐江安6日在例行記者會答覆媒體提問說，基於台灣與澳洲的互信，外交部對澳洲跨黨派國會議員們抵台訪問的行程不便進一步透露訊息。

根據外媒報導，此行訪台由自由黨議員巴克霍茲（ScottBuchholz）率團，成員包括前副總理喬伊斯（BarnabyJoyce），以及其他兩名聯盟後座議員和兩名工黨議員。

歐江安今天上午在例行記者會回應媒體提問說，關於國際媒體報導，澳洲有跨黨派的聯邦眾議院議員已於12月4日抵台訪問，外交部對相關報導內容表示尊重，基於台灣與澳洲的互信，外交部對澳洲跨黨派國會議員們抵台訪問的行程不便進一步透露訊息。

歐江安表示，我國政府竭誠歡迎世界各國人士，不分黨派，相繼訪台表達對台灣的支持。澳洲國會組團訪台的慣例行之有年，推動台澳間各領域交流合作、深化夥伴關係，成果有目共睹。澳洲國會向來對台灣友好，今年2月10日澳洲聯邦參眾兩院「外交、國防暨貿易聯席委員會」發布調查報告，建議澳洲政府與「跨太平洋夥伴全面進步協議」（CPTPP）成員合作，鼓勵並促成台灣入會，以及同步啟動台澳自由貿易協定（FTA）談判，具體展現澳洲國會對台灣的堅實支持。

歐江安說，近年台澳間各項合作取得實質進展，台灣是澳洲第7大貿易夥伴及第5大貨品出口市場，兩國共享自由、民主、人權及法治等普世價值，台澳雙方將不斷擴展深化各領域的合作，並共同致力維護印太區域的安全、穩定與繁榮。

歐江安補充，我國也感謝澳洲政府持續在許多重要國際場合，強調維繫台海和平與穩定的重要性，澳洲政府也公開發聲支持台灣的國際參與，展現台灣與澳洲堅實、多元、互惠的夥伴合作關係。

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