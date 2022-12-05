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獨／搭機變送機！正妹護照莫名「遺失」！竟是警察搞烏龍

▲J小姐前往外交部高雄辦事處緊急申請護照 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲J小姐前往外交部高雄辦事處緊急申請護照 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名J小姐要出國洽公，沒想到在機場櫃檯確認機位時，航空公司的人員表示J小姐的護照「莫名」被警察通報遺失，J小姐一頭霧水，因為這陣子經常性在國外工作，而且護照就在自己手上，哪來的遺失？她向外交部高雄辦事處確認時，這才發現是警方搞烏龍，讓她氣到破口大罵，還好不是發生在國外，不然她就回不了台灣了。

5日清晨5點多，J小姐跟她的團隊要前往日本工作，沒想到就在航空公司櫃檯劃位時，櫃檯人員跟J小姐表示現在她拿在手上的護照已經被通報遺失，所以無法登機，J小姐傻眼，因為護照一直都在身邊，怎麼可能遺失，而且依照規定，通報遺失必須本人親自到警察局報案、簽名確認，是不是有人冒用？航空公司人員跟J小姐說，今天無法飛了，得要去趟外交部重新申請。

▲J小姐前往外交部高雄辦事處緊急申請護照 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲J小姐原定的航班，只能眼睜睜看著飛機走了。（圖／記者吳奕靖攝）

J小姐在上午9點多前往外交部高雄辦事處重辦護照，這才發現護照是被高雄市警察局鳳山分局在11月初的時候，被警方申辦遺失，J小姐轉述自己再重辦護照時，辦事處人員告訴她「警察局搞烏龍、警察局會寫報告」，這個答案讓J小姐很不爽，因為一場烏龍導致自己行程延後，改機票、飯店以及洽談商務等損失高達百萬，到底是誰該負責？

辦事處人員回覆「可以申請國賠」，這讓J小姐很傻眼，氣得說：「我們不是要國賠，護照是一個全球性的身分證，怎麼可能警察搞烏龍，怎麼能因為搞烏龍三個字，整個團隊因為一個警察局搞烏龍，我就要摸摸鼻子認賠，還好不是在國外，不然不就求助無門。」

J小姐說在外交部高雄辦事處的時候，就有打電話詢問鳳山分局，接電話的人還口氣很不好，反指責是J小姐有問題，不承認有疏失讓J小姐是氣炸了，直到外交部高雄辦事處人員處理完畢之後，就接到自稱是鳳山分局人員的來電，整個態度一百八十度大轉變，說是「坦承疏失」要道歉，還說要「要上門來拜訪一下、道歉」。

但J小姐強調，「我要的是不是賠償，是一個合理解釋，為什麼我的護照可以在沒有任何簽名、沒有給你任何資料，就可以從警察局後台辦理遺失，我想要釐清的是這個部分。」

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