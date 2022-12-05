綠委揭抖音帳號假冒部會　警政署自介「酸民防治」還發影片

▲抖音出現多個政府部門的假帳號。（圖／何志偉國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委何志偉5日在立法院外交及國防委員會質詢時指出，目前抖音並未在台設立分公司或辦事處，不過，目前包括行政院長蘇貞昌、教育部、國防部、內政部警政署、財政部國稅局、法務部調查局、衛福部疾管署等多個行政機關，都被冒名創立抖音帳號，假帳號防不勝防。

何志偉今天質詢時關注，抖音實質上在台灣影響力極大，此議題是否已與相關部門討論？經濟部政務次長陳正祺表示，抖音沒有落地台灣，在經濟部沒有任何登記事項，抖音透過網路傳播，就必須透過網路管制，未來會與數位發展部及國家通訊傳播委員會（NCC）做討論，在資安維護方面跨部會都有做強化的措施。

根據何志偉提供的相關資料，包括蘇貞昌本人、法務部調查局、教育部、內政部警政署、國防部、國防部政治作戰局、財政部國稅局、衛福部疾管署、外交部、法務部都曾被盜用名稱或照片，其中，一個署名為「內政部警政署」的帳號擁有破萬追蹤數，自介欄位填寫「直播管理、酸民防治、炒熱氣氛，交給我們專業團隊是您最佳選擇」，並以表情符號標註「中華民國愛烏克蘭」的示意圖，該帳號還上傳了多部影片，例如警察騎車巡邏、警車及開車畫面等，最高擁有95萬觀看數。

另外，也有另一個署名為「教育部」並使用教育部徽章作為頭貼的假帳號，自我介紹指「教育部為中華民國有關教育學術、體育及青年事務的最高主管機關，並監督各地方政府的教育行政機關」，儘管粉絲數僅百餘人，仍上傳多部短影片，甚至包括人氣日本漫畫「鬼滅之刃」都入列。



