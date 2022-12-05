全國首創新北技職名人賞　侯友宜：鼓勵孩子勇敢追逐夢想

▲全國首創新北技職名人賞。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（5日）於樹人家商辦理「新北技職名人賞」甄選計畫啟動儀式，市長侯友宜表示，適性發展一直是新北市非常重視的教育政策，為推廣技職教育，市府成立全國最多的16所職探中心及全國唯一生涯發展教育中心，希望讓所有孩子學得一技之長，勇敢追逐自己的夢想。

侯友宜表示，這些技職名人在各自的領域都是出類拔萃，他們的故事可以給學子作為典範，鼓勵學弟妹勇敢適性探索及生涯選擇，堅持、有毅力地開創自己的人生道路。

▲活動邀請到牛排教父鄧有癸，教授市長及餐飲科學生煎牛排及擺盤美學。

今日活動邀請到牛排教父鄧有癸，教授市長及餐飲科學生煎牛排及擺盤美學，分享成為米其林一星的秘訣。鄧有癸表示，非常肯定新北市推動技職教育的用心，也鼓勵孩子保持年輕正向的心態展望國際，用積極、熱情的態度放眼未來。

教育局表示，新北市全國首創「新北技職名人賞」甄選計畫，首波挑選出10位技職名人並拍攝成影片，包含牛排教父鄧有癸、川睦建設公司董事長林天財、智造科技公司總經理洪鏈翔、國際陶藝師曾祥軒、罡風創意映像3D影像特效師江怡賢、台塑海運船東督導楊治華、著名插畫家馬克、技職奪金青年賴俊賓、美諾酒店集團中華區銷售總監蔡佳君及國際技職達人黃柏馨等，以最真實的經歷，鼓勵孩子勇敢適性選擇。

▲全國唯一新北市生涯發展教育中心。

教育局長張明文指出，新北市推廣適性發展不遺餘力，每年有超過200場親師生適性宣導、各類適性發展活動及研發教材教案，並成立全國最多的16所職探中心，以及全國唯一新北市生涯發展教育中心，提供新北孩子最優質的教育環境。

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