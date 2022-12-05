記者郭世賢／基隆報導

基隆市長當選人謝國樑今（5日）公布基隆市府第五位「小內閣」名單，邀請馬仲豪擔任未來基隆市環保局長。謝國樑表示，馬仲豪是道地的基隆女婿，在科技業服務多年，曾協助鴻海創辦人郭台銘、參與國民黨總統初選。相信未來在馬仲豪局長的襄助下，推動北北基環保同步的政策，讓市民感受到全新的城市風貌。

▲謝國樑小內閣「第5位首長」出爐，馬仲豪出任基隆環保局長。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑指出，馬仲豪是英國倫敦大學全球治理與倫理碩士、英國雷丁大學國際關係碩士，曾任華碩集團亞旭電腦行銷部經理暨企業發言人，由馬仲豪擔任環保局長，將能夠憑藉所長，運用過往深耕科技業的經驗，與跨部門溝通協調的能力，打造具有科技智慧的環保團隊。

馬仲豪表示，他很高興加入市府團隊，在科技產業工作多年，過去服務的企業，特別重視環境永續、綠色製造與企業社會責任的重要，希望將業界的實務經驗貢獻家鄉，有信心運用科技來加強環境保護，為基隆市民打造更清潔、永續的環境，提升大家的生活品質。

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