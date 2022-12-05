夭壽伯擺「大棺材+詛咒血字」學童嚇壞！社區超無奈：無法規可管

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區昌平國小旁的一樓店面近期擺了恐怖大棺材及白布詛咒血字，家長都驚呼真夭壽，大家總繞道而過，社區無奈地說「無法可管」。經查，這名租客是65歲蘇姓伯伯，因未經核准擅自室內裝修被開罰2次，共計14萬罰鍰，蘇覺得是有人檢舉，憤而在店面擺了大棺材與紅色血字，目前警方將依社維法辦理。

▲ 蘇男不爽自己遭開罰，搬來棺材表達不滿 ，嚇壞附近學童。（下圖同／記者戴上容攝）

據了解，這個店面距離新莊區昌平國小約步行2分鐘，原先作量販店使用，量販店搬家後，65歲蘇男租下來想作倉庫使用，他沒申請，便在地下室裝修成一格又一格的木作隔間，今年9月1日、11月3日被新北市府各罰6萬元及8萬元罰鍰，並限期改善或補辦手續完竣。

蘇男懷疑是社區的人惡意檢舉，因此和社區住戶和警衛起了多次衝突，他憤而買來一副棺材並且掛上白布紅字，訴諸自己的不滿，地方相當頭痛，但蘇男表示，自己申請營業項目就包含了「禮儀用品」，放棺材是合法登記，大家對此都莫可奈何。

畫面中可以看到，白布紅字上字跡潦草寫著，地下一樓租給全聯、禮儀用品公司，依社區決定守衛室放2本本子，社區住戶在寫上姓氏及住戶樓棟別，別不寫名字，請電XXXXXX（電話號碼）＋署名。

▲蘇男搬來棺材表達不滿 。（圖／記者戴上容攝）

路上突然出現的棺材和白布紅字，令所有路人相當害怕，大家都不敢走過，附近國小家長更是直搖頭，目前新莊警方已接獲報案，將請蘇男到案說明，若屬實，將依社維法辦理。

新北市工務局表示，該處為「商場（B類2組）」使用。地下1樓之前涉及「未經核准擅自室內裝修」，於今年9月1日11月3日各罰新臺幣6萬元及8萬元罰鍰，並限期改善或補辦手續完竣，目前尚無營業使用情形(停歇業狀態)，查該樓梯係屬地下1樓商場專有直通樓梯(登記專有)，尚非屬社區公有空間。