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照顧愛滋貓不難「定期打疫苗」　新北動保處曝照護小訣竅

▲▼照顧愛滋貓不難「定期打疫苗」 新北動保處提供照護小訣竅。（圖／新北市動保處提供）

▲愛滋貓「斑斑」因打架受傷入所。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處所屬五股動物之家，日前收容因打架受傷貓咪「斑斑」，經獸醫師檢查發現罹患有貓愛滋病，經過治療狀況穩定後，在媒合下幫牠找到一個新主人，擁有一個溫暖的家。動保處表示，貓愛滋病並不可怕，因為貓愛滋病只會傳染給貓，不會傳染給人，只要平時照護多花點心思，愛滋貓跟一般貓一樣適合認養。

世界衛生組織（WHO）訂定每年12月1日為世界愛滋病日，宣導防治愛滋病傳染、關懷照護感染者並消弭歧視。貓愛滋病是由貓的免疫缺陷病毒（簡稱FIV）感染所引起，症狀與人類愛滋病後天免疫缺乏症候群相似，主要傳播途徑是透過唾液或血液，自打架造成傷口進入感染，一旦被感染，貓就會終生帶原，並可能因壓力或其他疾病誘發發病，貓愛滋病只能對症治療，無法根治。

▲▼照顧愛滋貓不難「定期打疫苗」 新北動保處提供照護小訣竅。（圖／新北市動保處提供）

▲愛滋貓需定期施打疫苗。

五股動物之家今年收容1隻因打架受傷入所的流浪貓咪「斑斑」，經獸醫師採血驗血後確診罹患貓愛滋病，獸醫師幫牠治療並以獨立籠單獨照護，後來終於在動物之家努力媒合下，找到了願意領養牠的新飼主。飼主丁小姐表示，因為自己生日快到了，決定到動物之家領養一隻貓咪陪伴自己，原本在網路上看到的是另1隻，但後來在動物之家人員的積極介紹下認識了「斑斑」，覺得牠很可愛又很可憐。

丁小姐說，剛好家裡環境也適合可以單獨飼養牠，便起了想要認養牠的念頭，一開始「斑斑」還有警戒心不太給人摸，但現在牠已經逐漸適應家裡環境也變得比較親人，日常照護上也沒有遇到大問題，很感謝動物之家的協助。

▲▼照顧愛滋貓不難「定期打疫苗」 新北動保處提供照護小訣竅。（圖／新北市動保處提供）

▲愛滋貓「斑斑」檢驗確診罹患貓愛滋病（FIV）。

五股動物之家駐區獸醫林洋演表示，感染愛滋病的貓雖會終生帶原，但不一定會發病，在平常照護上要避免因壓力或其他疾病導致愛滋貓發病。打造讓貓咪舒適無壓力的環境，提供充足的營養及定期施打疫苗，都是照護愛滋貓的不二法門，另外，需要特別注意的便是避免帶愛滋貓出門，且必須單獨飼養，避免傳染給其他貓咪。只要掌握照顧訣竅，照顧愛滋貓一點也不難。

動保處長楊淑方表示，動物之家為了防止貓愛滋病傳播，會讓貓咪分籠照顧，以避免互相接觸傳染。民眾家中若有飼養愛滋貓也無需擔心被貓傳染，只要注意單獨飼養並注意其身體狀況，愛滋貓一樣可以陪伴飼主長長久久。若是民眾家中寵物有任何飼養或醫療問題，皆可撥打諮詢專線：02-2959-6353，讓動保處與您共同守護毛寶貝健康。

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