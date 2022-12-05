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耶誕城第二支主燈秀亮相　侯友宜：11/11至今已迎接450萬人

▲侯友宜「2022新北歡樂耶誕城」主燈新秀記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲歡樂耶誕城新主燈秀「Imaginary無限篇」。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男、彭懷玉／新北報導

新北市歡樂耶誕城第二支3D光雕雷射主燈秀「Imaginary無限篇」今（5日）晚亮相。新北市長侯友宜在主燈新秀記者會上表示，該支主燈秀結合幾何線條、科技元素、動感色彩，用極光、飄雪方式，讓聲光投影結合民眾一整夜的心情，變成全國最美滿、溫馨的歲月。另外，侯友宜也提及，2022耶誕城11月11日登場至今，已迎接450萬名的賓客。

「Imaginary無限篇」3D光雕投影秀一開場就帶來震撼的音效演出，透過技術團隊的光影剪輯與雷射效果，讓整座市府大樓彷彿重新解構，具科技感的幾何圖形、線條交錯運轉，宇宙飛船從市府大樓飛躍而出邁向未知的宇宙探險，象徵新北市未來的無限可能。

第二段則充滿童趣耶誕元素，耶誕彩球與耶誕禮物隨著輕巧的音樂在畫面中不斷滾動、變換造型；緊接著，市府大樓的外型瞬間變得五彩繽紛，隨著音樂以雷射、卡通感的風格接續變換。最後兩道光線衝上大樓頂端，冰雪城堡冉冉上升，巨大的鯨魚在冰雪城堡前悠游，璀璨煙火中為整支光雕表演帶上最高潮。

▲侯友宜觀賞新主燈秀。（圖／記者周宸亘攝）

▲侯友宜觀賞新主燈秀。（圖／記者周宸亘攝）

▼2022新北歡樂耶誕城。（圖／記者周宸亘攝）

▲侯友宜「2022新北歡樂耶誕城」主燈新秀記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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