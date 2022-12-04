金銅月刊半世紀經典重現　「鑛山誌」探索亞洲金都

▲今年11月「鑛山誌」創刊號正式發行，象徵礦山學開展新的里程碑。（圖／新北市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「亞洲金都」曾是水金九的響亮名號，留下不少金礦等重要文化資產與史蹟；黃金博物館自創館以來，其目標在保存與傳承文化資產，發展礦業研究；近年藉由公私協力形成礦山學的脈絡，由水金九礦山人與博物館人共寫「鑛山誌」，探索礦山生成的來龍去脈。今年11月「鑛山誌」創刊號正式發行，也象徵礦山學開展新的里程碑。

黃金博物館「鑛山誌」創刊號，以「家園的尺度」主題出發，共邀請6位礦山人，分別從不同的面向述說對家園的情感。內容包含鳥瞰的人神共構、地底的礦脈動力、地表的風土風水、廠房的前世今生、聚落的消逝蛻變等篇章。6篇在地人執筆的撰述，透過6個層次的空間尺度，闡釋6個向度的礦山知識學。

▲黃金瀑布形成了水金九獨特景致，鑛山誌在其中梳理歷史。

黃金博物館指出，「礦山景物人事」收錄曾譯嫻等在地人對於九份、金瓜石山城回憶與夢想、最後「博物館觀點」，則是博物館從在地觀點回應主題，探討「地質公園與礦山家園」的共同可能；「鑛山誌」呼應著停刊近半世紀「金銅月刊」的精神。

黃金博物館表示，「金銅月刊」是昔日在臺金公司內部發行的刊物，內容從公司訊息佈告、礦業技術研究到員工居民日常生活，充滿了在地礦山的精神。礦山學的發展延續此精神，融合了歷史發展、文化資產、地質生態，提供鑛山誌更多書寫空間，並期待礦山學不僅只是地方知識學，更是新北學與臺灣學的一環。

▲自然礦物注入河流並作用後，形成陰陽海特殊面貌。

黃金博物館謝文祥館長表示，水金九具有豐富的文化內涵，在這個「後礦山時代」，期許「鑛山誌」可以繼續連結在地人與外鄉人，建構礦山的人口網絡，成為共創礦山未來的平臺。「鑛山誌」售價新臺幣150元，詳情可到「黃金博物館」臉書粉專查詢。

▲洗盡鉛華在金瓜石聚落的礦山故事，將繼續書寫下去。

▲基隆山、陰陽海豐富地景，形成水金九特有風土民情。

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