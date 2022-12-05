透天厝藏毒咖啡工廠！警扣2.8噸原料　市價7.5億可供250萬人吸食

記者張君豪／台北報導

內政部警政署保三總隊5日宣布破獲一大型毒咖啡包製毒工廠，警方3月起陸續行動，分赴新北市林口區、台中市太平區查獲製毒工廠、化學原料倉庫，總計查扣三級新興毒品喵喵（4-甲基甲基卡西酮）20公斤，四級毒品原料2-溴-4-甲基苯丙酮373公斤，以及先驅製毒原料2818公斤。警方逮捕製毒師時嫌（24歲，毒品、詐欺前科）、劉男（26歲、毒品詐欺前科）廖姓共犯（44歲、毒品前科），警方統計，若2818公斤原料製成毒咖啡包，市價高達7億5千萬元，可供250萬人吸食。

▲保三總隊宣布破獲大型喵喵製毒工廠，查扣2818公斤先驅原料，警政署長黃明昭5日下午前往視察。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方年初接獲線報，發現該製毒工廠設於人煙稀少的新北市林口區湖子路的透天厝，時男等人以月租8萬元租下後製毒，透天厝內的工業用電，實驗室用水均由在台中開設水電行的廖男以每車8千元的代價承包；警方調查，發現隱身幕後的黑幫大哥「陳哥」利用iPhone手機face time功能隔空下命令，讓廖男架設實驗室後，運送上述先驅原料到透天厝內，由時男製毒。

幕後黑幫先委託不知名製毒師花費數月時間，指導時男從先驅原料煉毒，時男學成後找上自已在詐騙水房工作的同事劉男共同下海製毒，未料行蹤曝光；雖然透天厝位於林口偏僻處，周遭並裝設監視器，但保三幹員喬裝情侶約會、民眾遛狗方式接近製毒工廠監控。

警方3月4日收網逮捕3嫌，並起獲大批毒咖啡成品、半成品、並在屋內查扣製毒原料2,818公斤、反應釜、真空機、馬達、冷卻機、高低溫循環裝置、分液漏斗、過濾、攪拌等機械設備及毒品咖啡包分裝用具一批。

3人落網後雖供稱是上游「陳哥」指揮製毒，卻無法供述幕後藏鏡人身分，遭警方認定違反毒品危害防制條例移送新北地檢署，檢察官訊後認定3人犯後態度不佳，拒絕供述主嫌，將3人聲押獲准；時男、廖男11月遭法院分別判刑5、4年有期徒刑，劉男另涉詐欺案件續押調查中。

警政署長黃明昭指出：查獲到的喵喵固態成品20公斤、四級管制毒品2-溴-4-甲基苯丙酮373公斤、製毒原料2818公斤，這些原料可合成250公斤的三級度品喵喵，可包裝成250萬包毒咖啡包，可供250萬人吸食，市值高達約新台幣7億5千萬元，若流入市面將造成社會重大危害。

黃明昭強調，警政署從8月起就通令全國縣市警局發動掃黑專案，也將針對涉及詐欺、毒品犯罪的黑幫持續加強力度掃蕩，並加強查緝黑幫圍事、投資營業的特種行業，以掃蕩杜絕黑幫賴以維生的經濟來源，務求讓民眾得以安心生活。

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