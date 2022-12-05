台南槍擊案未破調整人事？警政署長改口「辦案認真要支持鼓勵」

記者張君豪／台北報導

警政署長黃明昭5日下午赴刑事局視察保三總隊查緝毒咖啡工廠重大刑案，針對台南市槍擊案懸而未破，黃明昭上午接受立委質詢時曾表示，將考慮調整台南市警局人事，下午他改口，「肯定台南市刑大大隊長辦案的認真，要支持他要鼓勵他。」

▲警政署長黃明昭面對媒體追問警紀問題，親上火線答覆。（圖／記者張君豪攝）

黃明昭指出，槍擊案件警方專案小組有鎖定特定對象，已經在查緝中，專案小組一直很努力很認真偵辦這個案件，絕不放鬆會全力偵辦到底，有多少證據絕對辦到底，絕對不會手軟。

對於黃明昭上午接受立委質詢時表示，會認真考慮談南市警局的人事調整；下午他受訪時改口，「肯定台南市刑大大隊長辦案的認真，要支持他要鼓勵他。」

外界提問是否會對未破案同仁進行懲處？黃明昭說，「我想同仁很積極認真，不會去懲處影響士氣，還是要鼓勵。」

另外媒體也問到關於館長陳之漢質疑，警方偵辦館長槍擊案受到黑幫及政府高層施壓，黃明昭再度鄭重否認，「警方不可能會受到黑道幫派的施壓，我們絕對會偵辦到底，另外該案件發生後，刑事局及新北市警察局將相關所有涉案人均查緝移送法辦。」

有媒體問到新任內政部長人選，對此黃明昭低調回應「長官的問題我不便做說明」；有媒體追問南投草屯分局偵查隊小隊長到台中私人招待所接受招待，甚至酒後騷擾女偵查隊員一事，黃明昭說，「南投縣政府警察局小隊長，是到台中市的私人住家來做飲宴，後來導致小隊長酒後騷擾女性同仁行為，這案件南投縣政府也重懲，拔除小隊長職務也記大過；台北市也一樣。」

黃明昭強調，「同仁有違規違法，一定嚴辦嚴查，各警察局督察人員一定要負起責任，對於違法違紀同仁揪出來，嚴辦到底。」

【相關新聞】

►獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」 至少百人入鏡全挫咧等

► 育成高中驚見「黑衣人」堵校門！女同學IG大戰 媽找人接她下課

►天道盟議員候選人狗籠關富商！競總如軍火庫 這些人都成俎上肉

