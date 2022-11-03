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天道盟議員候選人狗籠關富商！競總如軍火庫　這些人都成俎上肉

▲宜蘭市議員候選人魯秀傑曾赴廟上香發誓絕不賄選，如今擁槍毒遭檢警拘提格外諷刺。（圖／翻攝魯秀傑臉書粉專）

▲宜蘭縣議員候選人魯秀傑曾赴廟上香發誓絕不賄選，如今擁槍毒遭檢警拘提格外諷刺。（圖說下同／翻攝魯秀傑臉書粉專）

記者張君豪／綜合報導

無黨籍宜蘭縣議員候選人魯秀傑因涉擁槍販毒遭警方列「治平對象」拘提，當地盛傳他有天道盟分會長的大咖級黑幫背景，刑事局今年4月陸續接獲宜蘭當地富商報案，指遭天道盟黑幫成員持槍討債、押人關狗籠等情事，現會同宜蘭縣刑警大隊 積極蒐證查辦中。

宜蘭當地人盛傳魯秀傑（43歲）是天道盟太陽會在宜蘭當地最有份量的大哥，曾有涉嫌暴力討債、恐嚇取財、妨害自由等犯罪紀錄、遭刑事局反黑科列為治平對象，2011年曾涉及妨害自由案，後來獲判無罪。

▲宜蘭市議員候選人魯秀傑曾赴廟上香發誓絕不賄選，如今擁槍毒遭檢警拘提格外諷刺。（圖／翻攝魯秀傑臉書粉專）

據了解，橫行宜蘭區的天道盟團夥，曾多次率黑衣人押走富商「談判債務」，並在過程中亮槍、拉滑套甚至持槍抵頭恐嚇，期間一名曾向該團夥購買高價賓士二手車的富商，買車後發現車輛規格、里程及品質落差太大而找該集團理論，結果被認為「盧洨洨」，直接派小弟把富商押往宜蘭縣山區關狗籠噴水讓他冷靜，該富商遭囚禁12小時後才被釋回。

檢警原本僅是要偵蒐該集團犯罪事證，但蒐證卻發現，該集團涉及持槍恐嚇富商的主嫌，多次到宜蘭市東港路二段魯秀傑名下的「文傑開發有限公司」，與魯男密會回報。

檢警研判，魯秀傑以開發公司負責人名義，在當地承包土方、營建工程，但暗中卻教唆小弟，處理與他有業務財務糾紛的案件，旗下黑衣人雖「禮貌性」邀約富商談事情，卻在談判過程亮槍恐嚇，魯男則事後出面緩頰，魯男與小弟扮演「黑白臉」方式涉嫌暴力討債、妨害自由、恐嚇取財等情事。

▲宜蘭市議員候選人魯秀傑曾赴廟上香發誓絕不賄選，如今擁槍毒遭檢警拘提格外諷刺。（圖／翻攝魯秀傑臉書粉專）

最離譜的是，10月28日魯秀傑參加「向天發誓愛宜蘭‧行動承諾反賄選」活動，當著宜蘭市東嶽大帝前發誓要清白參選，如今在選舉前遭檢警帶回偵訊，前後對比格外諷刺。

警方2日兵分多路宜蘭市、礁溪等處所，在礁溪某間華夏高樓層公寓內，搜出數百包毒咖啡包，經警方使用拉曼光譜儀測試，驗出三級毒品K他命反應；另外警方在宜蘭市東港路二段魯男競選服務處後方老家公寓內，搜出2把改造手槍、3把空氣槍及1把掌心雷、並起獲武士刀等管制類槍刀。

檢警2日緊急將魯男及其幫眾共12人，從宜蘭押回刑事局偵訊，但魯男請律師陪同下拒絕夜間偵訊，警方今晨偵訊魯男後，並待查扣槍枝初驗結果出爐後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、刑法恐嚇取財、妨害自由、組織犯罪等罪嫌移送宜蘭地檢署並聲請羈押。

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