再說我是黑道就提告！名模錢帥君老公逃美　林秉文親曝2人關係

▲綽號鱸鰻的林秉文7日以PGTalk總裁身分受訪對外發言。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

藝人澎恰恰欠下2.4億元高額債務，透過綽號「鱸鰻」的社會聞人林秉文協調債務，林秉文出面協商，允諾債主可把債權轉換成PG Talk股權，日後並可以股權原價換現金，傳出有債主願意協商，林秉文2日遭刑事局以涉及洗錢、地下匯兌拘提，移送新北地檢署後檢察官裁定300萬元交保候傳。

交保後神隱多日的林秉文，7日下午在台北市八德路PG Talk必礦公司總部召開記者會對外聲明，強調僅是出面幫澎恰恰協調債務，並非「澎恰恰金主」，林秉文說「只是幫忙協商債務」「我又沒掌管澎恰恰經紀約、商業合作」「怎麼能說我是他的金主」否認在幕後出資、擔任澎恰恰金主說法。

林秉文對外界質疑他黑道背景身分相當不滿「外面有人說我是天道盟、濟公會的」鄭重澄清，如果未來媒體未經查證就說他是黑幫分子，他一定委請律師提告以正視聽，林秉文強調「我後來只有認真做生意、回來台灣就先開餐廳做正當生意」「你們有看到我身邊進出有帶小弟嗎？」、「PG Talk是間認真經營的公司，我是黑幫大哥要怎麼帶人？」

至於檢警追查的地下匯兌主嫌、名模錢帥君的老公，綽號「小明」的郭哲敏則是潛逃美國未到案，記者會上媒體問到林秉文與郭的關係，林秉文說，郭是他赴澳門經商時認識的朋友，並未深交「不知道他是做甚麼的！」

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