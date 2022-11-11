獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」　至少百人入鏡全挫咧等

▲警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

記者張君豪／台北報導

刑事局上週大動作偵辦PG Talk支付平台涉嫌與地下匯兌業者、名模錢帥君同居人綽號小明的郭哲敏涉嫌洗錢案，收網當天傳出郭男潛逃出國；接著郭男經營的包含信義區松勤路「88會所」，以及個人位於內湖區行愛路的招待所接連爆出包含警大校長陳檡文與澳門返台創業的百億賭王林秉文餐聚、中山警分局偵查隊長林弘基玩天九牌等隱私畫面，造成警界震撼。

前立委黃國昌甚至質疑中山偵查隊曾參與偵辦郭男洗錢案的搜索拘提行動，並支援搜索郭男大直豪宅，懷疑林姓隊長涉嫌洩密導致郭男潛逃海外。但整起案件偵查動作今年2月由警政署政風室接獲郭敏哲與高階警官勾串經營地下匯兌、跨國洗錢案件後，該案在10天內就由政風室分案與新北地檢署檢察官開案調查。

▲信義區豪宅招待所88會所內部裝潢曝光。（圖／翻攝畫面）

而前立委黃國昌質疑警方洩密導致郭男在專案小組收網前夕潛逃海外，但刑事局知情人士透露，本案件涉案犯嫌檢警早已嚴密監控，包含郭男在今年有多次赴美、新加坡等地出境紀錄，郭男搭機出國行跡都被專案小組監控，檢察官也通報航警、移民署入出國查驗單位對郭男實施入出境通報管制。

事實上，早在警方11月初行動前約1個月，郭男搭機出國，境管單位根據境管資料緊急通報檢察官，並在機場留置郭男待查，但檢察官與專案小組內部發生激烈爭執，檢察官當時獨排眾議、研判當時警方蒐證未完備，肇因郭男跨國洗錢金流來去動向，及不法贓款存放所在尚未釐清，檢方認為這時逮捕郭男，對案情並無幫助。

中山偵查隊不可能洩密的關鍵在於時序對不上，事實上刑事局早在今年5月間，就對PG TALK事業群展開第一波約談行動，包含該公司總裁林秉文、與檢警監控的跨國洗錢案主嫌郭男當時均已知悉遭檢警盯上，郭男也因境管駐記，出國行蹤都遭檢警掌握，加上郭男在台有多家公司、豪宅、同居女友和親人等羈絆，檢方定調先鞏固集團犯罪金流動向，才是該案偵辦重點。

▲前中山偵查隊長林弘基在郭男招待所、引介前往的友人就是郭男相當信任、人稱「茶壺邱」的邱男。（圖／翻攝畫面）

再加上郭男最後搭機前往新國時間是在10月上旬，時序上當時中山分局根本不知該案具體行動時間、搜索扣押標的；但檢警收網順利在郭男集團女帳房及共犯處所、查扣台灣治安史上跨國洗錢最高金額：包含現金台幣4284萬、虛擬貨幣641萬2959顆泰達幣USDT(折合新台幣約2.06億元）檢警行動重創郭哲敏地下金融事業體，緊接郭男名下兩間招待所的高階警官涉接受邀宴、賭博招待的負面影像就曝光。



道上盛傳郭男在2020年4月結束88會所營業後，就精心留存該招待所經營期間所有的監視器影像檔案並上傳雲端備份、江湖盛傳郭男曾因投資高價奢侈品遭自己心腹下屬涉局坑殺捲款約2億新台幣後，曾執行家法痛毆背骨小弟並打斷其腿骨，該名被害人事後投靠新北市溪北地區某角頭尋求庇護，離開公司曾刻意拷貝郭男精心留存的招待所監視器畫面。

這些堪稱數位版「百官行述」的私密監視器畫面，記錄了上百位藝人、富商、檢警調司法官員進出招待所荒淫宴飲的人性醜態。外傳郭男把這些影像檔視為遭司法追訴時的關鍵保命符，透過每周一爆方式，揭露警界司法高層接受招待的醜態畫面「跨海警告」拖延案件偵辦進度，但也有道上兄弟指出，洩露高層官員醜態畫面，更是把郭男推入險境、也有可能懷疑是遭斷腿小弟所為；道上盛傳近期將有更高層官員將被披露，目前已引發警界議論。

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