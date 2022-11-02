育成高中驚見「黑衣人」堵校門！女同學IG大戰　媽找人接她下課

記者張君豪／台北報導

台北市南港區育成高中2日下午4時許發生十多名黑衣人聚集校園，將校門口團團包圍的治安事件，有民眾拍下影片上傳社群網路；南港警分局轄區派出所獲報後出動警網到場勸阻，警員並在場錄影蒐證，經過調查，發現是該校一名女學生在Instagram與校內同學留言產生衝突，對方揚言要她好看，涂女（40歲）愛女心切，著急地找友人號召十多名小弟到校護送女兒下課。

▲南港育成高中出現大批黑衣人包圍校門口，警方允諾將通知行為人依法開罰。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

南港警方表示，雖然警員到場後經勸導，現場並無叫囂、滋事等行為。警方晚間回應，強調不能容許該批黑衣人聚眾造勢行為，目前經檢視蒐證畫面，發現現場有5輛轎車約十多人在場；警方將查明車主身分後展開調查。

南港分局表示，涂母保護女兒，透過關係動員十多名黑衣人到場圍校，行為已有觸犯《社會秩序維護法》第64、87條：意圖滋事、鬥毆而聚眾行為，警方將會根據蒐證畫面，通知在場行為人到分局進行調查，並依社維法處理流程進行裁罰或移送該管法院進行後續調查審理。

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