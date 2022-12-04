台東「支架大洋舟」選手新加坡參賽　獲2銀1銅佳績

▲台東支架大洋舟選手受邀至新加坡參賽，獲2銀1銅佳績。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府，去年引進南島語族往來重要的交通工具「支架大洋舟」(Outrigger Canoe) ，今年9月舉辦「藍海生活節」成功完成支架大洋舟在台首次長距離航行，留下別具意義的里程碑。「TOCC台灣支架大洋舟協會暨台灣原住民南島協會」受邀組織台灣第一支「南島台東隊」，12月3、4日赴新加坡參與「支架大洋舟海洋盃」賽事，奪得2銀1銅成績。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，新加坡支架大洋舟海洋盃 ( Singapore Ocean Cup Race Without Waste ) 由國際海洋活動愛好者、學校、新加坡企業社團和政府部門所組成，致力推動國際賽事的減塑低碳，是世界各地支架大洋舟愛好者重要的海洋文化盛事，吸引世界各國專業好手共襄盛舉，今年賽事吸引超過500位國際選手，包含來自美國、香港、台灣、德國、日本、澳洲、紐西蘭、菲律賓、印尼等選手參賽。

3日進行OC6男子組競賽，共由19組隊伍、超過百位來自世界各地的頂尖好手組成，其中南島台東隊共有6名選手參賽，除了5位台灣選手，更由夏威夷大師級選手Uncle Kimokeo 擔任舵手。5位台灣選手來自不同行業，包含藝術家、小學老師、退役軍人、創業家和運動教練，因為對南島文化及海洋運動的熱愛齊聚，賽前也應新加坡支架舟協會 (Singapore Paddle Club)邀請，與其他國際選手共同進行特訓。

夏威夷大師級選手Uncle Kimokeo表示，台東隊在短短幾週訓練下，順利通過5公里預賽，並在16公里決賽奪得第9名，能有這樣成績，已經超乎想像，值得肯定。特別是參賽的隊伍，都有幾十年長時間國際賽事的經驗。就以第1名的Foti家族而言，是來自夏威夷的傳統家族，擁有40年家族史，一直是國際賽事的常勝軍團隊。OC6男子組前3名分別為來自夏威夷、新加坡及紐西蘭隊伍。



4日第2天男子單人舟OC1和OC2個人賽事，台東隊表現傑出，包辦男子短距離一人舟第2名許哲綸 (Jerry)和第3名潘亮安 (Peter)，另外2人舟由HaoYi & 古瑞彬組成的團隊亦獲得第2名。