台東搶攻疫後旅遊市場　赴新加坡推包機行銷有機觀光

▲▼台東縣政府搶攻疫後旅遊市場，率團赴新加坡洽談包機及行銷台東有機觀光。（圖／台東縣政府交通及觀光發展處提供）

生活中心／綜合報導



台灣邊境解封之後，疫後旅遊市場成為國際觀光盛事，交通部明年目標推動日韓東南亞赴花東旅遊50趟來回包機，台東縣政府旅遊處長余明勳日前即率團前往新加坡招商，與當地旅行業者商談包機事宜，並宣傳台東新玩法，強打文化特色、健康慢活的有機觀光，讓星國旅客嘗試不同的旅遊新模式，期待搶先取得疫後商機。

在交通部觀光局駐新加坡辦事處協助下，台東縣政府在辦事處大廳舉辦招商說明會，與當地旅行業者商談包機。余明勳向星國旅遊業者宣傳，台東全年有陸海空體驗台東的多元玩法，包括國際衝浪公開賽、最美星空音樂會、藍海生活節、池上秋收稻穗藝術節等等，未來還會有空中導覽跟高空跳傘的新活動。

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同時一如台東觀光行銷主軸「台東慢漫遊」，認為慢也是一種優雅的競爭力，余明勳指出，台東保有傳統文化及原始風貌，因此推動「慢經濟」的觀光發展策略，主打有機觀光，仰賴在地有機元素、生態多樣性及自然循環，結合了傳統與創新，推出一系列健康慢活的疫後新旅遊模式，再透過包機，讓旅客直接到台東，「既然要深度旅遊，就直接到台東」。

余明勳透露，交通部明年目標推動的日、韓及東南亞國家赴花東旅遊50趟來回包機，屆時台東縣政府也會加碼，盼中央地方合作讓遊客體驗台東之美。

觀光局表示，台東縣是台灣開放國境之後第一個到新加坡推廣觀光的縣市政府，希望透過這次說明會，讓星國及國際旅遊業者了解「台灣不只是台灣」，疫後遊客追求慢活玩法之際，讓旅客來台東「停留久一點」。