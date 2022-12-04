農友反映鳳梨釋迦落果災損　台東縣啟動天然災害查報作業





▲鳳梨釋迦落果災損，台東縣啟動天然災害查報作業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期台東縣卑南鄉農民反映氣候時冷時熱，造成鳳梨釋迦落果情況，府農業處轉請各鄉鎮市公所將此次落果導致產量下降情形，納入農情調查產量推估，並依農業天然災害救助辦法規定，啟動農產業災損查報作業，以利縣府彙整災損報送農糧署協助。

縣府農業處表示，台東縣全縣鳳梨釋迦種植面積約2800公頃，產期為每年12月至翌年4月，近日接獲農民反映因前陣子天候異常，氣溫忽冷忽熱，導致部分農民於今年6月至7月中旬修剪處理所生產的果園發生抽心落果的情況，農業處提醒農民如有嚴重落果情形，記得至土地所在地公所申報，以利公所辦理現勘及查報作業。

因氣溫逐年攀升，依據台東區農業改良場「鳳梨釋迦產期調節研究發展與產業調適」資料顯示，建議農友產期調節，生產12月中至隔年3月中，冬至至春分的果實，果實品質相對穩定，提高收益。

農業處進一步說明，請公所按農產業天然災害救助作業要點規定，對已屆採收期或需即時復耕作物的受災田區啟動查報作業，優先實施勘查，同時得針對田區的災損情形以攝影、照相或數位化工具先行影像存證，作為後續救助佐證資料，必要時，將由縣府會同台東區農業改良場及農糧署東區分署組成勘災小組協助確認災情。