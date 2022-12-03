原住民部落大學成果音樂會暨文化體驗市集　頒學員及講師證書

▲原住民部落大學成果音樂會暨文化體驗市集。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣原住民族部落大學於3日下午3時在伊塔原旅-台東縣原住民文化會館前草地廣場舉辦成果音樂會暨文化體驗市集，現場邀集部落大學特色課程體驗攤位，安排各分校精采的歌謠、古調、原住民族歌舞及各班成果表演。



典禮由方處長代表部落大學校長饒慶鈴主持，活動由部落大學師生帶來原民歌舞表演，展出5所分校師生精美成果手工藝品，從傳統弓箭、頭飾、刺繡、串珠、編織、陶藝等到生活實用的植物染創作等，呈現台東縣原住民族部落大學培育文化傳承與文創人力的成果，帶動部落文化傳承、學習成長及觀光產業的永續發展。



方處長表示，台東部落大學21屆以來已近2萬人次結業，除了提供部落鄉親學習的機會，也讓原民文化延續傳承。而本屆共開設55班(83門課)，共近1500位學員結業，比往年開設更多元的課程及服務，參與課程人數也比去年增加近2倍。



今年部落大學由縣府自辦，大幅提高部大講師及助教鐘點費，縣府也在TTICC成立部落大學校本部，彈性整合部落資源及台東縣相關計畫，如開辦多種類TTICC專業設備課程、結合風起原舞展演活動部落共學活動、結合我們+起來計畫辦理成人增能研習課程，及各分校辦理特色課程做為辦學亮點，學員來自台灣各地，分別有台中、台北、高雄、屏東、雲林及花蓮等縣市等，辦學精采、多元且豐富，



原民處指出，今天為今年55班的學員舉行結業成果音樂會，特別規劃DIY體驗活動，體驗內容包括月桃葉編織杯墊及玫瑰花、原住民傳統弓射箭、陶藝手作體驗、製作毛球鑰匙圈、祝福手環編織、精油頭部療程、串珠體驗、製作植物拓印提袋及原民植物萬用膏…等，對原住民族手工藝品有興趣的民眾，能夠以實惠的體驗價，DIY動手體驗完成作品。