台東環保新場域「永續方舟館」完工　12／3正式開幕





▲台東環保新場域「永續方舟館」完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東第一個以「環保」為主題的教育空間「永續方舟館」3日舉辦開幕典禮，縣長饒慶鈴表示，台東縣支持聯合國永續發展目標(SDGs)，持續推動綠能節電、低碳生活等，台東在今年《遠見》縣市總體暨永續競爭力調查「永續治理」評比奪得全台第一，而永續方舟館是普及環保、節能理念的重要場域，盼能讓更多人體會環境保護的重要性，明年2月將正式開放預約。

今日開幕的永續方舟館將提供數位互動及寓教於樂的環境教育場域，以活潑有趣的方式讓大眾認識台東的環境問題、解決方式及保護成果，將知識化為行動，落實全齡參與環境教育的精神。

環保局表示，永續方舟館整體架構以聯合國永續發展目標(SDGs)為發想，歸納出「環境」、「生態」、「永續」3大主軸，近一步串連起台東縣6大環境教育場域，透過數位互動方式提供大家耳目一新的環境教育體驗。豐富展覽內容不只符合國際趨勢，更加入了創意思考、嶄新互動，用創新形式將環保概念推廣給民眾，在學習的過程中加入遊戲互動，加深民眾對環保議題印象。

環保局進一步說明，在空間規劃上，1樓為「教育空間」，圍繞在台東的空氣、土壤、河川及海洋生態污染與保護，認識環境的永續經營；2樓為「體驗空間」，建構綠色節能減碳生活場景，宣導從生活中實踐環保作為；3樓為「創新空間」，除了既有的展覽內容，同時也有多功能展示空間，將不定時推出主題特展，提供環保議題展示與永續思考。

環保局提醒永續方舟館是與環保局辦公廳舍相連的一處展覽教育空間，即將於明(112)年2月正式開放預約，相關資訊可至「台東縣環境保護局」臉書粉絲專頁查看，敬請期待！