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扇形車庫100歲了！展示蒸汽CK124、DT668　2000鐵道迷徹夜排隊

記者唐詠絮／彰化報導

國定古蹟扇形車庫100歲了，台鐵局今天舉辦「扇庫一世紀 世代同歡慶」慶祝活動，現場展示蒸汽CK124、DT668火車頭及各世代機車頭排排站，也準備了限量版紀念卡片要分送給前往的鐵道迷，為了要一睹這經典畫面，在扇庫外早已排滿約2000人前往朝聖的人潮。

▲扇形車庫百年慶。（圖／記者唐詠絮攝）

▲扇形車庫百年慶。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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▲扇形車庫百年慶。（圖／記者唐詠絮攝）

▲扇形車庫百年慶限量卡片。

為了要搶到限量版卡片及目睹經典畫面，上午在扇庫外已經排滿徹夜排隊人龍，目測大約有2000人，搶頭香的是一群來自桃園大學生及青年，今凌晨12點等到10點30分才進場。

▲扇形車庫百年慶。（圖／記者唐詠絮攝）

▲台鐵局扇形車庫百年慶場外排滿人龍。

彰化市位於台灣縱貫鐵路山海線交會處，興建於1922年的彰化扇形車庫（今年滿百年歷史）為臺灣碩果僅存的扇形車庫，也是蒸汽火車時代的代表性建物，見證彰化在臺鐵的鐵路歷史具獨特地位，擁有豐富的鐵道人文風情，今年7月升格為國定古蹟。

▲扇形車庫百年慶。（圖／記者唐詠絮攝）

台鐵局表示，扇形車庫啟用100週年慶祝活動，4日將於扇形車庫展示台鐵局14代同堂列車，行政院長蘇貞昌與交通部長王國材上午前往參觀，開放時間為上午10點30分至下午4點，活動期間，每天前500名進場者可免費獲得限量「彰化扇形車庫百週年明信片」1份，每日款式不同，一共有7款，歡迎鐵道迷收集。

活動現場進行1日限定特賣「台鐵控肉」特色便當，每份售價100元，此款特色便當也同步持續在台鐵局彰化、台中及高鐵台中站的台鐵便當販賣台販售。

▲扇形車庫百年慶。（圖／記者唐詠絮攝）

▲扇形車庫百年慶。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼扇形車庫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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