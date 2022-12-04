諷吳怡農臉書談黑道是繞圈子　王鴻薇：敢不敢建議開除黃承國？

▲王鴻薇4日受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農稱「趙介佑是我開除的，他父親（指趙映光）也是我請離開黨部的」，但被趙映光反駁，並稱吳的說法非常不好。對此，國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇4日上午10時受訪表示，不曉得吳怡農作何回應？他敢不敢回應？

王鴻薇說，所有政治人物講的事情都要被檢驗，吳怡農也說歡迎放大鏡檢驗，信誓旦旦稱把趙映光請離北市黨部，但趙立刻打臉他，沒被吳請離市黨部，到底誰說謊 ，吳怡農應該對外交代。

對於吳怡農支持者要吳別打佛系選戰，愛與包容沒有用，吳則回說「我不做那麼low的事情」，是否覺得吳在諷刺國民黨？王鴻薇回應，現在檢驗的是政治人物誠信跟價值問題，尤其昨天民進黨臉書說她抹黑吳，「真的非常好笑」，吳昨天不也立刻發臉書談民進黨黑道問題 ，「到底是我抹黑，還是吳怡農在抹黑自己、抹黑民進黨？」

媒體追問，是否認為吳怡農有意切割民進黨、切割黑道？王鴻薇指出，這吳怡農要自己對外說清楚，說實在看不懂吳昨天臉書發文在繞什麼圈子，如果吳也自認民進黨有黑道問題，為什麼一個要參選立委的人、曾當過市黨部主委的人，不能具體說明應該怎麼處理？

「大家昨天那個臉書，大家看的懂嗎？」王鴻薇表示，是吳怡農在切割黑道，還是切割民進黨？吳敢不敢建議民進黨來開除中常委黃承國？這個話是不是不敢講？發那個臉書，「我實在看不懂他在繞圈子、他的用意是什麼」。

▼吳怡農昨臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／壯闊台灣 吳怡農）