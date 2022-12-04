緩慢左切撞2等紅燈騎士！北市議員落選人酒駕肇事影片曝　

記者張君豪／台北報導

九合一大選已結束，登記北市第三選區市議員候選人的郭榮先（未選上），今年6月初在餐敘中飲用酒精濃度較高的威士忌，但郭男餐敘結束後卻開車上路，醉醺醺在路口駕車撞上2名停等紅燈的機車騎士，造成騎士全身多處擦挫傷。

▲郭榮先酒後駕車上路，路口撞倒2騎士。（圖／記者張君豪翻攝）

郭榮先酒測值高達0.78mg/L，當場被捕依公共危險罪送辦。選舉結束4天後，法院判決也出爐，郭被判有期徒刑6月，可易科罰金。轄區大同警方4日公布郭男酒駕肇事畫面。



大同警方表示，轄區北市大同區民權西路、承德路口於2022年6月1日晚間23時30分許發生一酒駕肇事車禍，候選人郭男（43歲）當時駕駛自小客車酒駕行經該路口時，擦撞2部機車，所幸機車騎士均輕傷，無大礙。



警方表示，案發當下，立即將肇事郭姓駕駛帶返所調查並製作筆錄，後移送士林地檢署偵辦。警方指出，因疫情逐步解封，適逢年終聚餐時機多，呼籲民眾在公眾場合飲酒後，可叫計程車、代駕，或請未飲酒之友人接送，勿酒駕上路釀生悲劇。



事實上，郭男早在2018年曾因公共危險遭判3月徒刑，5年內又再度犯案，法官審酌依法加重其刑；另外，郭今年還有過失傷害遭判拘役30天的前科，郭男出庭時坦承犯行。法官審酌他未與2名受傷騎士和解及賠償的態度，判他2罪合併有期徒刑6月，可易科罰金，本起酒駕案件仍可上訴。

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