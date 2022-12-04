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快訊／10級強風要來了　最冷15℃時間曝

記者陳俊宏／台北報導

10級強陣風要來了！天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天（4日）提醒，這波冷空氣降溫最明顯時間落於周一晚間到周二清晨，北部市區低溫可降至17度左右，局部沿海、空曠地區15-16度。

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲今起北部濕涼一周。（圖／資料照）

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中央氣象局今天上午9時多對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，周一起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今日台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

柯聿寧表示，今天清晨東北季風逐漸增強，將台灣海峽及北部海面的低雲推往北部、西半部沿岸，導致今天清晨台中以北沿海到平地的雲量偏多，且有飄雨的狀況；北部則持續受到東北季風影響，迎風面的降雨將會更頻繁一些，白天溫度受到陰雨天氣與冷空氣影響，無法上升太多，約在20度左右。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

柯聿寧指出，這波冷空氣降溫最明顯時間落於周一晚間到周二清晨，北部市區低溫可降至17度左右，局部沿海、空曠地區15-16度，雖然還不到冷氣團等級，但配合大氣中低層較多的水氣，感受上仍濕冷；中南部沿海受強風影響也有些涼意，內陸平地則沒有太大變化，白天的高溫仍有27-28度，早晚則有局部輻射冷卻作用，低溫有機會降至16-18度。

柯聿寧說，周三、周四冷空氣稍減弱，中南部白天高溫略上升，低溫則沒有明顯變化，這兩天預計有不穩定的波動通過台灣北部，導致北部仍容易有降雨狀況，白天僅回升1-2度，回溫幅度有限，中部也有少量降雨的機會，南部則是雲量增多。

柯聿寧分析，預計周五開始，東北季風又會再增強，北部天氣維持陰雨、溫度小幅度下降；預估較明顯的冷空氣於周六南下，周六到下周一清晨，北台灣市區平地低溫可降至16度左右，局部沿海空曠地區有機會再下降1-2度。

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