吳怡農稱除疫情外每年出席校慶　王鴻薇諷：我真的沒有看到

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農昨出席民權國小校慶，卻被記者揭露大遲到一小時；而吳稱自己每年都會參與民權國小校慶，但疫情期間除外。對此，國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇今（4日）表示，吳怡農除了2019年參選立委時有出席外，「接著人就不見了」，給她的感覺就是平常看不到，選舉才報到。

▲王鴻薇4日受訪。（圖／記者黃國霖攝）

吳怡農昨在民權國小接受聯訪時，記者劈頭就問是否遲到一小時，吳則回應，是上午9時要跟大家碰面，現在9時1分，謝謝大家來；不過吳怡農採通是寫，上午8時至8時半出席校慶，聯訪時間才是安排上午9時。另外，王鴻薇質疑吳怡農選舉才出席民權國小校慶，「這兩年他有來過嗎？」但吳卻說：「我們每一年都在這邊啊。」立刻被記者詢問「所以去年跟前年都有來？」吳怡農則改口，疫情期間除外。

4日受訪時被問到吳怡農遲到又嗆記者一事，王鴻薇表示，她比較在乎一個政治人物的誠信問題，昨天吳怡農去民權國小，且說每一年都在，「我想請問吳怡農你到底在哪？」王說，她是民權國小校友，幾乎每年都參加校慶，但吳怡農除了2019年跟時任立委選舉對手蔣萬安參選時確實有出現外，「接著人就不見了」，直到要參選又出現。

王鴻薇認為，吳怡農給她的感覺就是平常看不到，選舉才報到，所以想請問吳怡農，你說每年都在，到底在哪？「我真的沒有看到」，吳怡農應該很誠實面對這些問題。

媒體詢問，民進黨說吳怡農沒離開過，一直在這個地方蹲點，王鴻薇說，吳是怎麼蹲點法？她自己長期在北松山服務，但非選舉期間，她都沒有看到吳怡農，到底吳怎麼樣的蹲點法，吳應該具體說明。