誤信高薪非法入境柬埔寨！花蓮女歷劫返台　下機直撲家人大擁抱

▲金姓女子歷劫返台，下機後見到家人心情激動，立刻直撲上前與家人大擁抱。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮21歲金姓女子7月底因誤信國外高薪微才遭誘騙至柬埔寨後失聯，經花蓮檢方及港務警察總隊組成專案小組，破獲人口販運集團共11人，上月底再獲報金女因非法入境遭緬甸警方拘留，透過外交部等單位協助終於在1日下午返國。

金姓女子表示，當初是在網路看到友人分享國外短期徵才廣告，負責招聘、文件收發等工作，因受月薪超過新台幣6萬元的吸引而報名。

由於金女7月底至柬埔寨後即失聯，家屬心急，最後向警方報案協助尋找下落。

▲金姓女子下機進入境大廳急著與家人團聚。

花蓮港警1日發布新聞稿指出，歷經2次大掃蕩搜索，順利瓦解長鴻博弈娛樂集團，將葉姓主嫌等11人繩之以法。其中20餘名受害者已由柬埔寨陸續返台，因花蓮金姓女子仍未聯繫上，持續透過當地台商等管道尋人，直至11月下旬家屬接獲疑似金女消息，立即通報警方。

經花蓮港警向外交部駐外單位、刑事警察局國際科查證，得知金女因非法入境遭緬甸政府機關拘留，經外交部駐外人員協助，金女於1日下午4時搭機返台。

專案小組成員當天前往桃園國際機場護送金女回花蓮，除持續調查被害經過，同時協助諮詢關懷。