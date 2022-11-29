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女模特兒「柬埔寨式道歉」眼神放空　50秒影片讓粉絲看傻：好詭異

▲▼模特兒「柬埔寨式道歉」眼神放空　50秒影片讓粉絲看傻。（圖／翻攝當事者IG）

▲女模特兒眼神放空，被拍下讀著道歉聲明的影片。（圖／翻攝當事者IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名有2.3萬人追蹤的網紅模特兒，於26日先發布到健身房被勒索3萬元的貼文後，隨即於27日無預警發出按有手印的道歉聲明，以及50秒被拍攝的道歉影片，讓粉絲看完傻眼，認為事有蹊蹺。

該名女模特兒26日發出限時動態表示，她呼籲粉絲不要去台北某健身房上課，因為她26日晚間7時許去運動，突然被老闆告知沒有預約場地，瞬間來了4人將她們幾個女生包圍。她說，冒出來的4人以太吵、害他們出車禍等理由索賠3萬元，她們則因害怕付錢後脫身。

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▼模特兒限時動態發文如下。（圖／翻攝Dcard）

▲▼模特兒「柬埔寨式道歉」眼神放空　50秒影片讓粉絲看傻。（圖／翻攝DCARD）

事隔1天，該名女模特兒在個人IG發出按有手印的手寫道歉聲名，並PO出他人錄下的唸出道歉聲明的影片。影片顯示，一開始有男子的先倒數「1…2…」，女模特兒才開始眼神毫無生氣地唸出「本人...」等話語，澄清內容強調她對於發布惡意中傷的謠言，造成健身房的名譽影響及損失，感到抱歉及懊悔，因此澄清與道歉，並承諾未來不會再以任何形式攻擊該健身房。

▲▼模特兒「柬埔寨式道歉」眼神放空　50秒影片讓粉絲看傻。（圖／翻攝當事者IG）

▲健身房老闆澄清是女模特兒造謠，但目前事件已結束，「到這告一段落就好」。（圖／翻攝當事者IG、Dcard）

該健身房老闆事後也PO出跟女模特兒及友人對話的影片表示，「我這裡有整件事過程的內容，不公開是保護這兩位小孩，長大了就該學會面對錯誤。學會認錯不會被瞧不起，可憐的是一錯再錯」，「網路上你們其他這些人呀，不經查證就妄下斷言，真的是該好好檢討檢討，你們這樣盲目的跟風，只會讓這些小孩一錯再錯」。

上述的道歉聲明、影片都被截圖上傳至網路論壇Dcard，網友看完紛紛留言，「道歉影片的背景是那個健身房欸…好可怕…」「影片中根本是被逼的…這完全不像她」、「為什麼道歉影片還要叫人把口罩跟頭髮放下來拍…還要壓手印…好可怕」、「大家都出社會的人了還在那邊小孩小孩，笑死是有70、80？怎麼這麼多人喜歡用年紀去看人，不在公開場所或調解單位見面，約在健身房齁齁」、「我懷疑我們的國家正在柬埔寨化」、「是台灣帶壞柬埔寨，不是我們柬埔寨化」。

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