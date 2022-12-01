後備憲兵以為飛泰國「只是代購精品」　下秒被送柬埔寨...當豬仔

▲警方在機場舉牌提醒民眾小心海外高薪詐騙。（圖／資料照／者游宗樺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名25歲憲兵退役的男子向警方報案，聲稱遭到21歲陳姓友人以詐術哄騙出國，聲稱從事精品代購可以抽3成利潤，沒想到原以為是飛泰國，卻被帶往柬埔寨。抵達當地後，馬上被當地詐欺集團控制行動，並強取護照，脅迫從事詐欺。該受害者痛訴，如果不服從就會遭暴力鞭打，後來趁隙透過國際救援組織向當地警方報案，才得以救援返國。

據了解，這名憲兵退役的受害者年約25歲，他指稱，當初聽信友人稱精品代購，可以依代購物品價值抽3成利潤，原以為是要飛泰國工作，沒想到竟被帶往柬國。一到達當地後，馬上就被詐欺集團控制，如果不服從，就會被暴力鞭打，期間更得跟各地遭騙的打工仔一起睡在大通鋪，行動遭人監管。他被控制約10天，趁隙求救才順利被救援返國。

高雄市政府警察局少年警察隊接獲報案後，立即成立專案小組展開偵查，經報請台灣高雄地檢察署檢察官指揮、開立拘票，10月22日在桃園機場，將返國的21歲陳嫌及另名被害人帶回偵訊。

▲高市警少年警察隊呼籲，民眾勿輕信網路上標註之「免學歷、免經驗、高薪福利、包吃包住」等出國打工廣告，小則傷痕累累狼狽返國，重則淪為肉票、豬仔葬於異鄉。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，陳嫌否認是人蛇集團成員，自稱也是遭他人欺騙出國代購精品賺錢，夥同另兩名被害友人一同前往，只是抵達柬國後，隨即跟友人分散，自己也遭脅迫從事詐欺的犯罪行為，如果不從，也被鞭打成傷。

陳嫌告訴警方，自己因為害怕遭鞭打，所以配合詐欺集團從事網路援交詐欺及博弈詐欺網站，雖該集團聲稱會提供薪資，但到他返國前分文未給，遭受不人道的對待。

陳嫌在製作筆錄期間後悔表示，自己因急於賺錢而失去理智判斷，慶幸在淪為「豬仔肉票」前，被救援返國，直言往後要好好認真工作生活，不會再有偷機發財的妄想。