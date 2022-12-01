王鴻薇點頭出戰立委補選！名嘴預言「他最開心」：未來可比照辦理

記者閔文昱／綜合報導

台北市議員王鴻薇日前表態不願參選台北市第三選區（中山、北松山）立委補選，不過在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及黨籍立委蔣萬安多次勸說之下，1日晚間終於點頭答應，國民黨中央明天將正式宣布徵召王鴻薇。對此，資深媒體人黃創夏認為，這個消息曝光後，最開心的必是侯友宜，因為未來就可以「比照辦理」了。

國民黨台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，中選會宣布明年1月8日進行台北市第三選區（中山、北松山）補選，並於明（2日）截止登記。民進黨已於昨晚（11／30）宣布由吳怡農披掛上陣，國民黨方面，則傳出王鴻薇已在1日晚間點頭答應，不過她目前仍未對此做出回應，僅透過助理在媒體群組表示「不計個人毀譽」，並表示將於明天正式回應。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

黃創夏1日晚間在臉書發文表示，關於徵召王鴻薇一事，最開心的必是侯友宜，因為未來就可以要求比照辦理了，預言侯友宜將代表國民黨角逐2024總統大選。另外，他還改寫匈牙利愛國詩人裴多菲•山多爾（Petofi Sandor）的著名詩句狠酸，「任期誠可貴、????諾價更高！若為遶跑故，兩者皆可拋⋯」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「如果因為烙跑而需要補選的話，以後能不能由烙跑那個人支付補選的所有費用？到底把選舉當作什麼？」、「我認真覺得制度真的該改成當選者不可任意轉跑道。讓所有的人死了這條心」、「議員都還沒就任就決定繞跑…這應該是對選民最諷刺的」。

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