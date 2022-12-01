綠控柯文哲「開完會才解釋理由」　議員：覆議案交給蔣萬安判斷

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳沛憶控柯文哲「開完會才解釋理由」　覆議案應交給蔣萬安判斷

▲▼台北市長柯文哲。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對「警察局設置錄影監視器預算但書覆議案」遭議會否決並通過原決議，台北市長柯文哲1日召開記者會，怒轟國、民兩黨聯合起來汙錢。民進黨台北市議員吳沛憶反控，審覆議案前並未收到市府任何說明資料，也沒有任何官員來溝通，質疑柯文哲「開完會後才解釋提案理由有什麼用？」，更建議他應將覆議案交由國民黨台北市長當選人蔣萬安執行，由其判斷是否有弊端。

北市議會上月通過明年度警察局規畫4.61億元設置錄影監視器預算，而柯文哲卻認為議會但書內容窒礙難行，提出覆議案。豈料，此覆議案於11月28日遭議會直接否決，大會只花1分鐘就通過原決議，讓柯文哲氣得痛批「我柯文哲還沒下台，國民黨、民進黨已經聯合起來汙錢了，國家可以這樣幹嗎？」

對此，吳沛憶1日開嗆，「覆議案不過，柯文哲不只嗆下屬，還批評議會藍綠都貪汙，我想奉勸柯市長，把自己情緒控管好，這種無謂的指控毫無意義。」

吳沛憶表示，在審覆議案前並未收到市府任何說明資料，也沒有任何官員來溝通，質疑「我有什麼理由要幫柯文哲背書？到現在柯文哲才投書寫了1500字說為什麼要提覆議，是不會早點送來議會嗎？是不會在之前先說明嗎？會都開完才解釋提案理由有什麼用。」

吳沛憶認為，如果柯市長真的要處理問題，就應該把提覆議案的理由解釋給蔣萬安，因為此案是112年的預算決議，本來就是由蔣萬安來執行，建議柯文哲將1500字理由交給蔣萬安，由蔣萬安判斷，看他認不認同有弊端，「反正這案也是國民黨的議員提的，他們自然可以溝通。」

吳沛憶也強調，無論柯文哲是否真的氣急敗壞，還是刻意炒作聲量，都不是解決問題的方法，更呼籲他「任期剩20幾天，還是好好做事，別再繼續胡鬧了。」

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