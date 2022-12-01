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中國大陸爆「白紙運動」　柯文哲：經濟改革沒有配上政治改革

▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中國大陸因防疫管控過嚴而引發的白紙革命，越演越烈，延燒多座大城市。對此，台北市長柯文哲說，讀過一段話中國大陸前總理溫家寶寫的一段話，「如果經濟改革沒有配上政治改革，最後這個經濟改革的成果也沒辦法保存，甚至會出現文化大革命」，這就是今天中國大陸的問題。

柯文哲說，他對白紙革命一直沒有機會表態，「我讀過一段話，溫家寶寫的，他說如果經濟改革沒有配上政治改革，最後這個經濟改革的成果也沒辦法保存，甚至會出現文化大革命」，這就是今天中國大陸的問題。

▼柯文哲今主動談起中國大陸白紙運動。（圖／路透，下同）

▲▼中國民眾手拿白紙上街抗議政府嚴格封控。（圖／路透）

柯文哲表示，對中國大陸的經濟成長、經濟上的成就，從來不會批評，30年內GDP可以成長9倍，了不起，問題是經濟的發展不可能永遠停留在過去，常說「理性、務實、科學」，民主不是說最好的，但民主總是比較有機會除錯。

「現在全世界還有幾個國家堅持清零政策？」柯文哲說，現在只有中國堅持清零，連北韓都沒有，那就奇怪了，全世界如果只剩下中國大陸堅持清零政策，「為什麼你的科學跟全世界科學不一樣」？ 

柯文哲說，理性務實科學很基本的態度，是用理智思考，「做為科學家，我一直無法理解為什麼大陸要清零政策」；他還透露，雙城論壇時曾私下跟上海市長建議， BNT全部打一輪，然後管制放鬆。

「其實如果很良心建議，應該就是mRNA疫苗或是novavax全部打一輪，或是現在更新的疫苗，打一輪。」柯文哲說，因為國興、科藥對變種病毒好像保護力比較差，你就全部打一輪，就開始慢慢解封，真的不行就熱區再打第2劑。

柯文哲表示，還是用科學的方法解決啦，不理性、不科學、不務實，會激起人民的反抗，就這麼簡單。

▲▼中國北京27日晚間出現民眾抗議集會，白紙革命、白紙運動。（圖／路透）

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