赴沖繩宣傳悠遊卡　柯文哲：從沖繩往日本、台灣走向國際

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲1日下午將啟程前往沖繩，行銷悠遊卡與疫後觀光。柯文哲上午受訪表示，「其實是悠遊卡拿我去當廣告」，要讓沖繩人知道，買一張悠遊卡沖繩可以用、到台灣旅遊也都可以用，「從沖繩當前進基地再往日本過去，所以台灣還是要走向國際」。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



北市府指出，市長柯文哲率領市府團隊及悠遊卡公司人員赴日本沖繩交流，除拜訪當地政府外，亦將參訪當地台資企業，以了解旅宿業者在後疫情時代的發展轉型，同時透過交流活動提升台北能見度，迎接疫後新商機。另外，悠遊卡已在今年11月正式在琉球開始用，目前約2000餘點，也希望可以招攬更多的店家，推廣悠遊卡服務。

柯文哲說，今天去日本沖繩，其實是悠遊卡拿他去當廣告。悠遊卡第一次跨出國境，這是大事，在日本沖繩可以刷悠遊卡要準備多久？在日本整個沖繩島境內商店要可以用悠遊卡刷卡機。

柯文哲表示，凡事要取得灘頭堡，目標是先在沖繩充分使用，台灣人都可以用，甚至要讓沖繩知道，你買一張悠遊卡沖繩可以用、到台灣旅遊也都可以用。從沖繩當前進基地再往日本過去，所以台灣還是要走向國際。

「悠遊卡過去3年做電子支付、跨出國境，還是很辛苦。」柯文哲說，絕大多數電子支付公司都是燒錢、虧本做，悠遊卡不像大財團有錢可以燒，因此還是要鼓勵認真的人，至少也鼓勵大家我們願意走出國境、邁向國際化。

至於未來還有無其他出訪計畫？柯文哲說，要出國都要準備很久，對方也要安排，不是那麼容易，「隨緣，有也好、沒有就算了。還有現在要交接了，還有很多事要做」。