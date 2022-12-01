切水果突暈眩站不直　收驚才知她「亂說1句話」被祖先處罰

▲VIVI說，她因為拜拜亂說話被祖先教訓。（圖／翻攝YouTube頻道新聞挖挖哇）

圖文／CTWANT

在台灣家庭中，有些人會在家供奉祖先。近日一位婚顧業者在節目中說，她因為在拜拜後在切水果時突然暈眩，媽媽跟她說拜拜不能亂講話，之後去收驚才知道，她在拜拜時亂講話，讓祖先不開心。

婚顧業者VIVI近日在節目《新聞挖挖哇》中分享，她在拜拜完叫小孩下樓吃水果，當時她印象很深刻，她在切一顆芭樂，「一剖下去的時候突然頭暈目眩，站不直的，一直這樣子繞。」她馬上跟媽媽說，自己頭很暈，接著便躺下來休息。

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媽媽問VIVI，「你剛剛有沒有做什麼事。」VIVI表示，「沒有，我只是叫他們不要拜拜」，媽媽一聽，臉色不太對，因為她長年拜家裡祖先，要她拜拜別亂講話。事後，媽媽拿著VIVI衣服，要弟媳拿去廟裡收驚，而神明說因為她在拜的時候亂講話，所以祖先想處罰她，要她以後有些話可以在心裡想，但是別說出口。VIVI說，她才知道原來拜拜有禁忌。

此外，VIVI也問老師，朋友嫁出去後，婆婆不讓她回靈骨塔祭拜她爸，因為會影響到夫家祖先。老師說，其實不會，因為本來就是同一個血緣出來的，以前比較忌諱嫁出去的女兒不要燒金紙。

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