媽媽煮茶葉蛋「飄怪味」　女兒一看傻眼：這是泡腳包

▲媽媽竟然用泡腳包煮茶葉蛋。（圖／翻攝《搜狐千里眼》）

圖文／CTWANT

這樣確定吃了身體沒問題嗎？近日大陸一名女子發現，她在家中聞到一股怪味，原來是媽媽用泡腳包煮茶葉蛋，一開始媽媽還不相信，但後來吃了幾顆，發現味道不對勁，所幸身體無大礙。

據《搜狐千里眼》報導，黑龍江哈爾濱一位王姓女子說，媽媽在晚上肚子餓，想煮個茶葉蛋來吃，但她一打開房門，一股怪味撲鼻，帶一點中藥味又有點酸，她馬上明白，這是以前買的泡腳包。王女表示，媽媽一開始不相信，吃了幾顆蛋後發現味道真的不對，而且茶葉蛋湯汁特別苦，泡腳包還放很多年可能過期了，還好媽媽身體沒事。

此文曝光後，網友紛紛留言「誤煮腳包不自慌，聞知過期也無妨。細嚼慢嚥茶葉蛋，欲罷不能又品湯」、「泡腳蛋」、「一開始還不相信，後來吃了幾個」、「無所謂又不是泡過腳再煮蛋」、「我家泡腳包的都放在廁所」、「我第一反應是，可惜了這些蛋」、「真是人才」。

也有網友分享「你這個不算什麼，我老公小時候帶同學回家吃火鍋，吃完才知道煮火鍋用的不銹鋼盆，是他媽媽拿來洗腳的」、「我把酸奶機上一直給貓喝水的那個鐵碗洗了，然後我媽用來裝麵條吃，我說這是貓一直喝水的碗，而且還一直爬過蟑螂」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 搜奇／航海王海上列車真實版 最古老跨海大橋壯觀開橋超吸睛

▸ 12/1「口罩微解禁」7QA！ 1張圖全看懂

▸ 世足／法國出戰突尼西亞倒數15秒射門「越位不算」 0：1粗心輸球仍晉16強