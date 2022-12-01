想和10年同窗出國5天！人夫怨「孕妻不准」 ：婚前婚後差很多

▲男網友的老婆目前懷孕3個月。（示意圖／翻攝自xframe）

圖文／CTWANT

結婚是愛情的墳墓已是老生常談，日前就有一名網友發文抱怨，老婆婚前婚後差很多，不只平常管很寬，朋友聚餐還會一直打手機查勤，更因此惹惱他的大學同學，直呼原PO的老婆真的很公主病。不過貼文一出，卻被網友罵翻，「一點責任心都沒有，嫁給你真是倒了八輩子的霉。」

一名男網友在Dcard上以「朋友不爽我老婆，該聽誰的」為題發文，表示自己有一群關係很好的大學同學，已經認識10年了，而他跟懷孕3個月的老婆大概結婚1年了。

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原PO指出，自己這陣子遇到一個棘手的問題，「就是我那群朋友計劃一起出國5天（可能是泰國或日本），但他們很堅持不想要大家帶家眷，說是屬於男人們的旅程」，結果原PO跟老婆溝通過後，她非常反對，還說原PO放她一個人懷孕在家，到時候肚裡的小孩就5、6個月大了，「在生活上會很需要我，也說無法理解為什麼不能帶她一起去，我本來想說那就算了，就跟我朋友說我不去。」

▲原PO忍不住上網訴苦。（圖／翻攝自Dcard）

但原PO的朋友突然大爆發：「她真的很公主，只是去個5天而已又不是不回來，結婚了你就不能有自己的朋友了嗎？」，原PO的大學同學也抱怨，現在只要跟原PO聚餐，他老婆就會一直打手機查勤「問我在哪、幾點回家」，他們其實都覺得很不爽，「回想起來好像真的結婚之後老婆開始變得管很多，現在開始會管我幾點回家，開始會管我的錢，偶爾跟朋友聚會喝多了她也會不高興，以前都不會這樣」，原PO也直呼，「婚前婚後差很多。」

原PO接著表示，自己跟朋友聊完之後開始有點動搖，「覺得自己好像沒有做什麼不對的事情，我難道結婚後就不能有自己的生活圈，不能做自己喜歡的事、想做的事了嗎」，他還補充，朋友裡也有一個新婚夫妻，但他老婆就沒管這麼多，不過原PO也質疑自己的想法，「還是說讓懷孕的老婆獨自在家5天，真的有這麼嚴重？」

貼文一出，也立即引發網友熱議，「你一個已婚男性，本來就應該優先顧好家庭。太太懷著身孕，問你幾點回家，你覺得很過分嗎？人家老婆不介意是他家的事啊。難道你老婆跳出來說，朋友的老公每天都不出門只在家陪老婆，你就願意照做嗎？若這些朋友需要你破壞婚姻關係才能維持，你有想過到底是他們有問題，還是你太太有問題？有基本道德良知的人，是不會去要求自己的朋友犧牲婚姻來成全友情的吧？你太太的性格到底怎樣，你沒講我們不知道。但人是你挑的，婚是你結的，如果她就是個公主病，那不還是你自己選錯人？你想要做自己喜歡的事情，天經地義。但從你的描述看起來，太太就是比較黏、沒那麼獨立，你就是會常常在這種事情上必須處理她的情緒」、「老婆懷孕還想出去玩，過真爽」、「一點責任心都沒有，嫁給你真是倒了八輩子的霉」、「這種朋友還真令人想放生呢。」

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