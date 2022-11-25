移民署多元異國文化體驗　新住民泡菜手作嘗鮮熱情發酵

▲移民署嘉義市站邀請新住民體驗手做韓式泡菜(Kimchi) 。（圖／移民署嘉義市站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市服務站辦理多元文化活動，邀請擅長日韓及中式料理的葉育成老師分享韓式泡菜的小故事及手作泡菜。葉老師說，泡菜被美國《健康》雜誌評選為世界五大健康食品之一。而韓國因緯度較高，冬天寒冷的氣候讓蔬菜不易保存，所以需要透過醃製的方式，將蔬菜儲存到冬天食用。嘉義市服務站用心安排手作活動希望展現異國不同文化，讓來自世界各國的新住民朋友能彼此欣賞並理解。

▲移民署嘉義市站邀請擅長日韓及中式料理的葉育成老師教導新住民體驗手做韓式泡菜(Kimchi) 。（圖／移民署嘉義市站提供）





葉育成示範製作泡菜，以水梨、糖、魚露、洋蔥、胡蘿蔔絲、韭菜段等配料來增加甜味及口感，並添加韓國蝦米與糯米醋來加速泡菜發酵。

現場不時傳來新住民朋友的歡笑聲，夾雜著「原來韓國泡菜加入水梨汁是為了增添黏稠度，讓泡菜醃製的更入味！」、「好香噢！可惜現在做好的泡菜還要再發酵1個月才能吃！我已經等不及了！」的聲音，大家對於動手作泡菜都十分興奮！

來臺20年的越南新住民阿雁說：「參加移民署的活動不僅可以增進新住民朋友間的交流，還可以認識韓國文化，真的很開心」！來自印尼的琪燕也說：「我平時喜歡看韓劇，劇中醃製泡菜的畫面，讓我一直想體驗看看，這次的活動終於如願以償。」

▲新住民開心體驗手做韓式泡菜(Kimchi) 。（圖／移民署嘉義市站提供）

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，「一份泡菜，一份情」，將人情味融進傳統的飲食之中，俗話說：「沒有泡菜的飯就不是給韓國人準備的。」泡菜不僅是韓國傳承的生活習慣，也是無形的文化資產，隨著韓流崛起，韓式泡菜（Kimchi）不僅進入英文辭彙，也是國際美食的常客。移民署藉由辦理多元文化活動，讓新住民及社區民眾認識不同國家的風土民情，相互理解與交流，共創友善的環境。