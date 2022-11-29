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南消兵推強化救災效能　落實人員安全管控

▲台南市消防局第一大隊藉由兵棋推演，結合「救災現場指揮及人員管制系統教育訓練」，以發揮救災效能並落實人員管制。 （圖／記者林悅翻攝，下同）　

▲台南市消防局第一大隊藉由兵棋推演，結合「救災現場指揮及人員管制系統教育訓練」，以發揮救災效能並落實人員管制。 （圖／記者林悅翻攝，下同）　

記者林悅／台南報導

近年來數名消防人員火災搶救因公殉職，消防救災是高危險性工作，進入火場除保護民眾生命、身體及財產外，消防人員安全控管必須與救災職責並立，為避免類似案件發生，台南市消防局第一大隊於29日藉由兵棋推演結合「救災現場指揮及人員管制系統教育訓練」，以發揮救災效能並落實人員管制。 　

▲台南市消防局第一大隊藉由兵棋推演，結合「救災現場指揮及人員管制系統教育訓練」，以發揮救災效能並落實人員管制。 （圖／記者林悅翻攝，下同）　

這次演練模擬場所為「尖山埤度假村」，推演方式先針對前述場所訂定搶救流程之內容，模擬狀況假設觀光旅館2樓客房竄出火舌及大量濃煙，起火直上樓層之3樓客房有民眾於窗外呼救。緊接著各分區指揮官依據下達狀況及場所特性去探討指揮策略，並由分隊依照順序到場後，對救災部署進行人員安全管控。另透過日前建置之『救災人員管制系統』，輔助管控救災單位報到情形、指揮架構異動、救災任務分區指派、氣量管制及待命休息區等，亦能迅速綜覽掌握救災歷程記錄，有效管控消防人員救災安全。

消防局局長李明峯強調：隨著時代進步，救災器材也跟著日新月異，藉由「救災現場指揮及人員管制系統」，不僅能及時將救災概況提供現場指揮官做管制外，更能同步確保搶救效能及人員安全。期望透過演練讓救災人員更加熟悉實務操作，以確保消防安全管控機制。

▲台南市消防局第一大隊藉由兵棋推演，結合「救災現場指揮及人員管制系統教育訓練」，以發揮救災效能並落實人員管制。 （圖／記者林悅翻攝，下同）　

第一大救災救護大隊大隊長石家源也表示，疫情慢慢趨緩，旅遊風氣漸盛，應加強輔導旅館防火管理編組人員，若遇到緊急事故時，應立即通報應變外，並引導收容人員立即逃生避難，旅館本身也須加強用火用電自主安全管理，各項門禁管制措施或避難動線應保持暢通。消防人員亦強化轄內旅館火災搶救作為，確保救災人員及民眾生命安全，以維護公共安全。

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