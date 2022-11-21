汪小菲嗆「明天來台！」 移民署曝：有這張證件「隨時都可以」

▲汪小菲說明天就要來台灣。（圖／翻攝自汪小菲微博）

記者張君豪／台北報導

知名藝人大S前夫、中國富商汪小菲不滿遭前妻告上法院追討超過500萬元的離婚欠款，21日汪小菲透過微博公布4049萬的匯款明細，怒就是「不付電費」，更揚言來台討公道「等我明天回去、見面說，你們家敢嗎？」

對此，台灣目前並未全面開陸客來台，內政部移民署指出，目前大陸人士來台入境須持「有效居留證」及「有效入出境許可證」但因汪小菲曾是大S前夫，應該是持有居留證，應可順利來台。

▲移民署官網詳列大陸人士來台相關規定。（圖／記者張君豪翻攝）

內政部移民署指出，台灣目前為開放部分陸客來台，大陸人士入台方式為「持有效居留證者」、「持有效入出境許可證者」，汪小菲是國人配偶，理應為持有效居留證者，不分事由均可入國；不過若汪小菲已無居留證，也可持有效入出境許可證，可以探親、商務履約等規定7點事由來申請來台。

根據內政部移民署最新規定，大陸人士來台，若持有效居留證者，不分事由均可入國；另外持有效入出境許可證者，以下七種方式也可申請入台：

1、國人及持居留證者之陸籍配偶及未成年子女。

2、短期探親及奔(含運回遺骸骨灰)。

3、司法人道探視、探視重病(傷)親屬、領取公法給付、辦理遺產繼承。

4、商務履約、跨國企業內部調動人員。

5、航空、航運公司駐人員;航空器、船舶之機組員、員、技術人員。

6、大專校院之學位生及研修生。

7、國際醫療(含陪同)人員。

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