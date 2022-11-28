遭點名4大戰犯！　四叉貓定義側翼網軍自稱「時事評論員」

▲針對被點名是側翼網軍，四叉貓指出自己應該稱得上「尾翼」及「時事評論員」。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨在這次九合一選戰中慘敗，側翼網軍成為眾矢之的，網友甚至直接點出「4大戰犯」，在選前頻頻爆料的網紅劉宇（四叉貓）也被捲入其中。對此，四叉貓28日就在臉書說明側翼網軍的定義，稱按照自己的發文步調和曝光度，至少也稱得上是「尾翼」及「時事評論員」。

民進黨本次遭受史無前例的潰敗，外界普遍將原因歸咎於側翼網軍，更點名4大戰犯，包括前桃園市議員王浩宇、焦糖哥哥陳嘉行、媒體人周玉蔻及四叉貓，民進黨立委高嘉瑜也直指選舉戰犯就是側翼網軍，台北市議員王世堅則表示「他們背後還有更可怕的人」。

針對被點名戰犯，四叉貓將「側翼網軍」這個名詞切成兩部分討論。他指出，所謂「側翼」，主要是幫忙提高飛升能力，配合本陣去做輔助攻擊，但他一向隨心所欲，許多人還會拿他貼的文章當彈藥，「怎麼說我也應該是操控方向大局的『尾翼』吧！」至於「網軍」，他表示，按照他選前最後兩個星期的政論節目曝光度，以三立或民視每日4至6小時來看，「好歹也該說我是『時事評論員』了吧！」他提到，自己又不是躲在鍵盤後面還是怎樣，「你們連我屁股都看過了怎麼還會說我是網軍呢？」