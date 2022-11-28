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牙醫史書華質問「側翼定義」：幫你們的老百姓　高嘉瑜回擊被讚翻

▲▼牙醫史書華質問「側翼定義」：幫你們老百姓　高嘉瑜回擊被讚翻。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨2022九合一選舉大敗，21縣市僅拿下5縣市，事後出現許多檢討側翼網軍的聲音。其中，民進黨立委高嘉瑜表示，側翼到處攻擊意見不同的人造成互斥效應，是豬隊友的行為。事後，時常參與政治議題、在網路上有12萬人追蹤的「盾牌牙醫史書華」直接到高嘉瑜的臉書質問「就想問妳的側翼定義？包括我這種拿真名跟事業在幫你們的老百姓嗎？」

據了解，側翼網軍除了攻擊政敵之外，民進黨立委高嘉瑜、議員王世堅過去遭受網軍攻擊多次。匿名粉專「Mr.柯學先生」開設的側翼群組也曾發起「丟石頭」攻擊高嘉瑜，揚言「給我留言幹爆」。

高嘉瑜28日受訪表示，側翼就是會去攻擊意見不同的人，互斥效應讓中間選民反感，是「十足的豬隊友作為」，但高在訪談中未提及有誰是側翼。

▲▼牙醫史書華質問「側翼定義」：幫你們老百姓　高嘉瑜回擊被讚翻。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲牙醫史書華留言質問高嘉瑜「側翼的定義」。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

然而，「盾牌牙醫史書華」直接到高嘉瑜的臉書留言，「我口不出惡言，妳遭遇劫難時我幫妳說話，政策被攻擊時幫妳們澄清，就想問高嘉瑜妳的側翼定義？包括我這種拿真名跟事業在幫你們的老百姓嗎？」

對此，高嘉瑜28日晚間回應，「今年而已，當我在為民眾反應台灣快篩和血氧機價格、規定等諸多不合理問題時，史書華全都振振有詞反對。全部反對」。

高嘉瑜說，「但在我問政、質詢，堅持要求之下，衛福部最終同意了民眾進口自用快篩，以解決國內快篩又貴又缺；衛福部最終也同意了放行唾液快篩，讓台灣的孩子不用一再受戳鼻之苦；衛福部最終還是放寬了血氧機相關規定，讓台灣民眾買血氧機從3500元高價起跳能降至550元。」「而我在為人民爭取的過程，史書華全都反對。還好，衛福部最終能聽進民怨。史書華說『在幫你們的老百姓』，喔，是嗎？」

▲▼牙醫史書華質問「側翼定義」：幫你們老百姓　高嘉瑜回擊被讚翻。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲牙醫史書華表示，血氧機事件時，他是用醫療專業給高嘉瑜建議對。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

高嘉瑜的回應瞬間被網友讚爆，「盾牌牙醫史書華」則回應，「我在請教妳側翼定義，然後妳造謠我對於這些全部反對？妳要不要回去看看我之前寫的整篇文章，快篩跟血氧機我都是在醫療專業上給建議，妳一句話叫做全都反對？，很好」並貼出過去質疑便宜血氧機有疑慮的文章證明。

網友看完紛紛留言，「感謝丞相賜箭，笑爛」、「幹嘛跟賣電器的認真」、「盾牌牙醫史書華臉好腫啊」、「來看對號入座的側翼」、「支持委員戰起來，國家不能風向治國」、「我沒follow到，她有點名你是側翼嗎？有沒有截圖還是什麼可以看？」此外，也有網友貼出盾牌牙醫史書華過去回應網友他不是側翼，而是「主幹」的留言截圖。

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