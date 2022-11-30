桃園青埔一整個月嗨翻天！　桃捷跨年41小時不打烊

▲桃捷考慮有國外來追星的歌迷，亦提供桃園國際機場預辦登機服務網站。（圖／桃捷提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為配合10場演唱會及巿府跨年晚會在桃園青埔地區展開，桃園大眾捷運公司30日表示，已備妥加班車疏運及人潮管制計畫，尤其111年12月31日凌晨6時起到112年1月1日23時深夜止，連續41小時不收班，服務前來朝聖的粉絲們。另外，考慮有國外來追星的歌迷，亦提供桃園國際機場預辦登機服務網站。

桃捷公司表示，10場演唱會分別由知名歌手林俊傑及音樂天團-五月天在機場捷運線Ａ19桃園體育園區站邊的樂天桃園棒球場演出，開唱日期是12/3、12/4、12/23、12/24、12/25、12/30、12/31、112年1/1、1/7、1/8，開唱時間都是在下午18：30到22：00演出。其中後8場都是五月天的演出，尤其12/31這一場開唱時間是晚上21：00到112年1/1的00：30要和歌迷們一同跨年。

不約而同，桃園巿政府主辦的2023 SHOW TAOYUAN 桃園跨年晚會在A18桃園高鐵站前廣場舉行，將從12/31下午19：00持續到112年1/1的凌晨00：30，和桃園巿民共同迎接112年到來。

預估這2場跨年晚會將掀起青埔地區人山人海萬頭鑽動的人潮，為了讓參加跨年晚會的民眾都能開心跨年，不擔心回家交通問題，桃園大眾捷運(股)公司列車不收班，普通車每15分鐘一班，班班準點發車把民眾平安順利載回家。

特別提醒，除了跨年晚會，其他9場演唱會末班車也有後延，提供溫馨的載客服務，A19桃園體育園區站往A1臺北車站方向末班車為當天23:45發車，翌日的00:59抵達A1；往A21中壢方向末班車為深夜00:17發車，於00:26扺達A21環北站。