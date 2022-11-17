蘇打綠再戰林暐哲　控侵吞近4億「演唱會與版權收入」結果出爐

▲蘇打綠(魚丁糸)全體團員控告前經紀人涉嫌侵占演唱會商品與歌曲版權費。（資料照／翻攝IG魚丁糸）

記者劉昌松／台北報導

樂團「蘇打綠」和前經紀人林暐哲翻臉，延伸出包括團名商標權、詞曲創作權等民刑事官司，過去蘇打綠、青峰一路勝訴，也拿回團名，但雙方恩怨難了，蘇打綠全體團員另案指控林暐哲，涉嫌侵吞2015年「再遇見」世界巡迴演唱的周邊商品獲利，以及大陸地區版權費共近4億元。台北地檢署調查認為，全案屬契約、債務不履行的民事糾紛，與犯罪構成要件不符，17日處分不起訴林暐哲。

蘇打綠主唱青峰(吳青峰)在1998年8月，和恩師林暐哲音樂社公司簽下演出經紀等3份合約，青峰的詞曲創作等音樂著作都專屬林暐哲所有，2018年底，2人發布共同聲明表示將要分家，但雙方其實早就針對青峰多年來創作的275首歌曲版稅收益發生嫌隙。

▲青峰跟林暐哲2018年公告拆夥。（資料照／翻攝青峰臉書）

林暐哲主張自己擁有「蘇打綠」商標，並控告青峰未經授權，就公開演唱、出版專輯《太空人》內單曲「歌頌者」、「巴別塔慶典」等12首歌，蘇打綠為此一度改名「魚丁糸」，青峰也因此被檢察官依違反《著作權法》起訴。

最後青峰在民事侵權遭求償部分獲得勝訴，刑事部分，台北地院在2021年6月認定青峰並未違反《著作權法》，判決青峰無罪，林暐哲主動向檢方表示不再上訴；2022年5月，林暐哲無預警發出聲明，放棄「蘇打綠」商標所有權，「魚丁糸」隨即順利註冊商標拿回「蘇打綠」團名。

▲林暐哲日前宣布放棄「蘇打綠」商標，又挨告侵占樂團近4億元，結果獲得不起訴處分 。（圖／資料照）

但據了解，蘇打綠成員仍對林暐哲擔任經紀人期間的行為有所不滿，多次私下以e-mail聯繫，要求林暐哲提供過去幾年，樂團表演收入獲利分配的紀錄，因遲遲沒有取得滿意答覆，成員們聯名提告指控林暐哲，在舉辦2015年「再遇見」世界巡迴演唱會時，A走包括演唱會周邊商品販售等收入約1億元，另外將歌曲授權給大陸騰訊的版權費約2.9億元也沒有分配給團員。

林暐哲被控業務侵占及背信等罪，不過檢察官認為，侵佔罪要處罰的是將因故暫時取得的財物私吞，背信罪則是指違背受託任務，導致損害本人財產或其他利益，而蘇打綠提告的範圍都是與林暐哲有經紀合約的時候，林暐哲是否有依合約，將公司取得的利益合理分配，屬於雙方契約糾紛或是債務不履行等民事問題，與刑法構成要件不符，因此決定處分不起訴林暐哲。